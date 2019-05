Chelsea lo sufre: titular se lesionó y es duda para final de Europa League ante Arsenal

Todo Londres se paralizará este miércoles, fecha en la que Chelsea y Arsenal se verán las caras en el Estadio Olímpico de Baku por la gran final de la Europa League 2019. No hay favoritos para este duelo ya que ambos clubes han obtenido buenos resultados en sus últimos presentaciones tanto a nivel europeo como en la Premier que acaba de terminar.

Sin embargo, en la tienda del Chelsea se han empezado a preocupar en la previa del partidazo ante Arsenal, todo por el estado de salud de uno de sus principales volantes, N'Golo Kanté. Resulta que el mediocampista francés se lesionó una de sus rodillas en un entrenamiento y es seria duda en el equipo de Maurizio Sarri.

Medios ingleses como The Times y The Guardian mencionan que Chelsea va a esperar hasta lo último para tener a Kanté frente a los 'gunners'. Hay que tener en cuenta que los 'blues' no contarán con las presencias de Antonio Rudiger, Callum Hudson-Odoi y Ruben Loftus-Cheek, todos lesionados.

El internacional con la Selección de Francia no fue parte de los dos últimos duelos de su equipo debido a un problema con los isquiotibiales. Sarri ya contaba con él para el miércoles, pero recibió un nuevo revés.

Siendo de los menos favoritos a meterse en Champions tras la irrupción del Manchester United de Ole Gunnar Solskjaer, el Chelsea selló su pase para la máxima competición continental la temporada que viene en la penúltima jornada, goleando al Watford.

Uno de los grandes objetivos de la temporada estaba completado. Ahora, en la final de la Europa League está cada vez más cerca.

