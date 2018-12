Este lunes se realizó el sorteo por los octavos de final de Europa League 2018. Los favoritos para el torneo son los equipos ingleses como Chelsea y Arsenal , que demostraron en la fase de grupos su pontencial para la competencia; sin embargo, el ingreso de los equipos terceros en Champions League les pondrá las cosas más complicadas.

Inter de Milán, club que quedo fuera tras no poder ante Tottenham y Barcelona, tiene grandes chances de levantar al Europa League. En esta etapa se verá las caras ante el Rapid Viena, siendo grandes favoritos.

El Krasnodar del peruano Christian Cueva deberá vencer al Bayern Leverkusen alemán en esta etapa. El equipo ruso del peruano clasificó segundo por diferencia de goles con el Sevilla, mientras que los alemanes fueron primeros en su grupo.

Chelsea jugará ante el Malmo de Sueca. Los dirigidos por Sarri se encuentran cuartos en la Premier League y clasificaron primeros en su grupo, demostrando su gran nivel futbolístico. Eden Hazard y compañía prometen dar pelea.

Por su parte, Arsenal jugará ante el Bate Borisov de Bielorrusia. Los orientales clasificaron segundos en su grupo por detrás del Chelsea, dando pelea hasta el último partido. Arsenal es favorito pero deberá justificarlo en el campo.

Europa League 2018: los cruces por dieciseisavos de final

Viktoria Plzen vs. Dinamo Zagreb

Brujas vs. Salzburg

Rapid Viena vs. Inter de Milán

Slavia Praga vs. Genk

Krasnodar vs. Leverkusen

Zurich vs. Napoli

Mälmo vs. Chelsea

Shakhtar Donetsk vs. Frankfurt

Celtic vs. Valencia

Rennes vs. Real Betis

Olympiacos vs. Dynamo Kiev

Lazio vs. Sevilla

Fenerbahce vs. Zenit

Sporting CP vs. Villareal

Arsenal vs. Bate

Galatasaray vs. Benfica