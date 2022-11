Feyenoord vs. Lazio EN VIVO EN DIRECTO ONLINE se enfrentan este jueves 3 de noviembre por la sexta jornada del grupo F de la UEFA Europa League a partir de las 12:45 p. m. (hora peruana). El encuentro se jugará en el Stadion Feijenoord. El partido podrá ser visto a través de la señal de ESPN y Star Plus. No te pierdas todos los detalles y el minuto a minuto en Depor.

El cuadro neerlandés, donde milita el peruano Marcos López, marcha en la tercera posición de su grupo con 5 unidades, mientras que su rival de turno es el líder con 8 puntos. Por esa razón, el equipo de Países Bajos está en la obligación de ganar para tener chances de pasar a la siguiente fase.

Aunque, Feyernood también depende que Midtjylland derrote a Sturm por una mínima ventaja. Así, podrá obtener su cupo a los octavos de final de la competición debido a la mejor diferencia de goles.

El ‘Popular’ llega a este encuentro tras empatar (1-1) ante Fortuna Sittard en la reciente jornada de la Eredivisie. De esa manera, se ubica en la quinta casilla de la tabla de posiciones de la liga local con 24 unidades y a cuatro puntos del líder Ajax.

Feyenoord vs. Lazio: horarios

Perú: 12:45 p. m.

Ecuador: 12:45 p. m.

Colombia: 12:45 p. m.

México: 11:45 a. m.

Uruguay: 1:45 p. m.

Argentina: 1:45 p. m.

Por otra parte, Lazio llega a este compromiso tras perder (1-3) ante Salernitana por la Serie A. De esa manera, se estancó en la quinta casilla con 24 unidades y a ocho puntos de Napoli que está en la cima.

Ahora, las ‘Águilas’ deben dejan la derrota en el olvido. El equipo italiano concentrará sus fuerzas en la UEFA Europa League y un empate les basta para asegurar el primer lugar del grupo F.

Es importante mencionar que la última vez que Lazio y Feyenoord se enfrentaron fue el 8 de septiembre. El equipo italiano venció por 4-2 con los goles de Luis Romero, Felipe Anderson y Matías Vecino (2), mientras que Santiago Giménez descontó con un doblete.

Feyenoord vs. Lazio: canales

Es importante mencionar que el encuentro entre Feyernood y Lazio por la UEFA Europa League se transmitirá en exclusiva mediante las pantallas de Star Plus.

Feyenoord vs. Lazio: posibles formaciones

Feyernood: Bijlow, Geertruida, Trauner, Hancko, López, Maduro, Szymanski, Kökçü, Jahanbakhsh, Dilrosun y Danilo.

Lazio: Provedel, Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic, Anderson, Vecino, Cataldi, Alberto, Zaccagni y Pedro.





