Cabeza dura: ¿Petr Cech debe atajar la final de la Europa League Chelsea vs Arsenal?

Después de años de dominio español en las principales competencias europeas de clubes, la Premier ha hecho lo que ninguna otra liga nacional ha logrado. Las finales de la Champions y Europa League tienen como protagonistas a clubes ingleses.



Antes que Liverpool y Tottenham se enfrenten el sábado en Madrid por el título más importante para clubes de Europa, Arsenal y Chelsea disputarán por el otro trofeo del 'Viejo Continente' en Azerbaiyán.



La final de este miércoles 29 de junio ya viene cargada de polémica. Sobre todo por la idoneidad de Azerbaiyán como sede, dado que el mediocampista armenio Henrikh Mjitaryán, del Arsenal, se quedará en casa por razones políticas y los aficionados se han quejado por las dificultades de viajar hasta esa región.



Pero no solo eso se discute o es motivo de malestar en el Emirates Stadium, que ha reabierto el 'dilema' de toda la temporada: ¿ Petr Chech o Bernd Leno?, ¿quién debe atajar en el Estadio Olímpico de Bakú? El debate está abierto en Inglaterra, pues esta final de la Europa League será también el 'final' del guardameta checo de 37 años, quien, en enero, anunció su retiro profesional al finalizar la presente temporada.

De sangre 'Blue'

El último juego en la carrera profesional de Chech será ante el club que alcanzó sus mayores logros y, desde luego, su mejor nivel.



El portero se estrenó en 1999 en Chmel Blšany de República Checa. Pasó al Sparta Praga para la temporada 2001/02 y al año siguiente llegó al arco de Stade Rennais de Francia, donde permaneció durante dos temporadas hasta arribar a Chelsea.



En el equipo londinense forjó su historia: recibió el Premio a Portero del Año de la UEFA en los años 2005, 2007 y 2008; además de ganar cuatro Premier League, cuatro ediciones de la FA Cup, tres veces la Copa de la Liga, dos Community Shield, una Champions League y una Europa League.



Tras once temporadas, 'asestó' uno de los golpes más duros en Stamford Bridge tras fichar por el Arsenal, club con el que, a la fecha, ha sumado tres títulos para su palmarés: una FA Cup y dos Community Shield.



"Tiene suerte de estar vivo"

8. Patr Cech del Rennes al Chelsea por 13 ME (Internet) Ptr Cech llegó al Chelsea procedente del Rennes por 13 ME.

Desde el año 2007, Petr Chech utiliza un casco, y no por una especie de 'cábala', sino por necesidad, luego de que sobreviviera a una fractura de cráneo.



A los 15 segundos de iniciado el duelo entre Reading y Chelsea, Cech recibió un duro rodillazo en la cabeza por parte de Stephen Hunt, cuando ambos fueron a disputar el balón. Tras el impacto, el portero no solo debió abandonar el partido, sino que tuvo que ser operado de urgencia por una fractura de cráneo con hundimiento.



"No estoy seguro de si Cech es católico, pero tiene suerte de estar vivo", fueron las palabras que utilizó Mourinho, por aquel entonces DT de Chelsea.



Tras meses de recuperación, el guardameta checo volvió el 20 de enero de 2007 en el duelo ante el Liverpool, portando desde entonces un casco negro que se convirtió en un emblema para él.

En defensa de Bernd Leno

Bernd Leno | Arsenal. (Getty Images) Bernd Leno | Arsenal. (Getty Images)

La temporada finalizará para el Arsenal de la misma manera en la que inició: ¿Cech o Leno? El primer domingo de la Premier League de este curso, Manchester City venció sin problemas a los 'Gunners' en el Emirates Stadium, donde el portero checo fue protagonista.



Cech perdió un balón al intentar salir jugando desde el fondo de la cancha, que por poco se ve reflejado directamente en el marcador. El error abrió el debate y provocó la reacción Bayer Leverkusen. El club alemán salió en defensa de quien había sido su guardameta durante siete temporadas y que no entendían por qué estaba en el banquillo.



"En caso de que todos se estén preguntando cómo es que se sale jugando desde el fondo", escribió el club alemán en un tuit acompañado por un video en el que anotan gol en un partido de DFB Pokal desde una jugada iniciada por el portero Bernd Leno.



Pero esa oportunidad que tanto pedía el alemán le llegó en octubre del año pasado, cuando una lesión en el tendón de la corva obligó a Petr Cech a abandonar el partido de Arsenal ante Watford por la séptima jornada de la Premier League, y le permitió a Bernd Leno hacer su debut.



Desde entonces, Unai Emery invirtió los roles: Leno fue el dueño del arco de los 'Gunners' en la Premier League hasta el final de la temporada; y Cech, el dueño en la Europa League, FA Cup y Copa de la Liga.

Leno, Cech y su vuelta al Chelsea

Para la mayoría de los hinchas del Arsenal, Bernd Leno debería atajar la final ante el Chelsea pues se encuentra en mejor forma. Sin embargo, Cech es el portero de la Europa League y será muy difícil que Emery cambie de opinión. Más aún con el agregado de que será su último duelo del checo como profesional y ante el equipo con el que alguna vez ganó todo. El escenario perfecto para que una leyenda como él ponga punto final a una brillante carrera.



Sin embargo, este contexto ha cambiado en los últimos días y ha despertado cierto recelo en algún sector de los hinchas 'Gunners', luego de que 'Sky' informara que Cech, tras 'colgar los guantes', regresaría al Chelsea como director deportivo.



De inmediato, el guardameta puso paños fríos a la situación y reaccionó por medio de su cuenta en Twitter: "Tomaré una decisión sobre mi futuro después de la final. Mi único objetivo es ganar con el Arsenal", aseguró.



Además, en una entrevista para la revista 'Kicker' este lunes, Leno no fue ajeno al tema y advirtió: "Tengo un gran respeto por Petr, y nos llevamos muy bien. Se merece todo el crédito, y lo trato bien. Pero está claro que soy un competidor, siempre quiero jugar, especialmente en una final. Por lo tanto, sería el momento equivocado para tener cargo de conciencia".



Uno espera por el retiro soñado, mientras que el otro por empezar a hacerse de un nombre propio. Lo único cierto para el Arsenal de aquí al miércoles que sea quién sea el elegido por Emery para atajar ante el Chelsea, la portería 'Gunner' tendrá a un portero que superó una fractura de cráneo, y a otro que en el 2016 perdió la memoria tras recibir en el rostro un balonazo a 93km/h para salvar su portería. Dos 'sobrevivientes'.

“No tengo ningún recuerdo de lo que ocurrió entre los minutos 21 y 35”.

