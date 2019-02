Sevilla vs. Lazio: chocan en el Sánchez Pizjuán por dieciseisavos de la Europa League 2019

Sevilla vs. Lazio EN VIVO: se enfrentarán este miércoles ONLINE TV | EN DIRECTO | Stream en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán por la vuelta de los dieciseisavos de final de la Europa League 2019. Este choque, que será transmitido a Latinoamérica vía ESPN, está programado para las 12:00 p.m. hora peruana, 11:00 a.m. en México y 6:00 p.m. en el territorio de España (Movistar+).

El elenco sevillista y su par romano juegan en medio de la irregularidad que tienen ambos en las últimas semanas, aunque la formación española espera rentabilizar el 0-1 logrado en la ida de Roma. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en UEFA Europa League.

Sevilla, del técnico Pablo Machín, genera dudas en su rendimiento en la previa del duelo ante Lazio y, si el pasado jueves mejoró la imagen en el partido de la capital italiana, tres días después volvió a mostrar carencias en Villarreal, donde perdió en LaLiga por un contundente 3-0.

Sevilla vs. Lazio: horarios en el mundo

Perú: 12:00 p.m.

Colombia: 12:00 p.m.

Ecuador: 12:00 p.m.

México: 11:00 a.m.

Argentina: 2:00 p.m.

Chile: 2:00 p.m.

España: 6:00 p.m.

Ahora, de vuelta al Sánchez Pizjuán, en el que acumula gran parte de sus éxitos, Sevilla intentará ser más efectivo cuando se ponga delante de la portería rival y más contundente en la defensa, carencias que le lastran sobre todo como visitante.

Su entrenador tiene dos bajas seguras por sanción; la del volante Éver Banega, quien vio en Roma una amarilla que acarrea suspensión, y la del central Maximilian Wöber. Este al cumplir el segundo y último encuentro con el que estaba castigado y que traía del Ajax cuando fue contratado el pasado enero.

También es baja ante Lazio el luso Daniel Carriço, quien, por unas dolencias musculares, fue el jugador finalmente descartado en el Olímpico de Roma y que ya no viajó a Villarreal por este motivo.

Pese a todo, el entrenador soriano no especulará mucho con su equipo titular, aunque el sábado recibe en LaLiga al FC Barcelona, y saldrá con un 'once' de máximas garantías.

Es una incógnita la afluencia de espectadores al estadio nervionense, con entradas que habitualmente se acercan al lleno pero que, al estar fijado en día laboral y a las seis de la tarde, en esta ocasión puede complicar la masiva presencia de sevillistas pese a la trascendencia del choque.

Del otro lado está Lazio, herido tras dos derrotas consecutivas, en la ida contra Sevilla y en la Serie A ante Genoa (2-1), busca una hazaña en el Sánchez Pizjuán, en un partido en el que no podrá contar con el ex sevillista Luis Alberto, pero sí con otro ex jugador del conjunto hispalense, Ciro Immobile.

El internacional italiano sigue sin estar al máximo, pero jugó y dio una asistencia el domingo en la derrota de Génova y se perfila como titular en el once que alineará el técnico Simone Inzaghi.

Su DT también recuperará a Sergej Milinkovic-Savic, que no juega desde hace doce días a causa de un problema de pubis. El talentoso centrocampista viajará con el equipo a Sevilla, aunque tiene complicado competir los noventa minutos.

No estará por problemas musculares Luis Alberto en la Lazio, que creció en los juveniles del Sevilla y que debutó en LaLiga con el conjunto andaluz, cuya baja se suma a la larga serie de lesionados que lastran la temporada del cuadro romano.

El 3-5-2 de Inzaghi verá al serbio Adam Marusic y al bosnio Senad Lulic actuar en los carriles, con el ítalo-brasileño Rômulo Souza, el brasileño Lucas Leiva y Danilo Cataldi en el centro del campo.

Busca una hazaña Lazio, que deberá cambiar la dinámica en los partidos disputados hasta este momento contra equipos de nivel parecido o superior.

Sevilla vs. Lazio: posibles alineaciones

Sevilla: Vaclik; Navas, Mercado, Kjaer, Sergi Gómez; Escudero, Sarabia, Roque Mesa, Franco Vázquez; Ben Yedder y André Silva.



Lazio: Strakosha; Patric, Acerbi, Radu, Marusic; Cataldi, Romulo, Leiva, Lulic; Correa e Immobile.



(Fuente: EFE)