Facebook viral

Una de las frases más usadas cuando se juega al fútbol a nivel profesional o de simple ocio es "la colgó en el ángulo". Precisamente esto ocurrió en un partido de la Liga femenina inglesa y el video se hizo viral en Facebook.

Se enfrentaban los equipos de Watford y Coventry United. Jade Brooks, jugadora de las últimas en mención, fue la protagonista del golazo del mes.

Tras una serie de precisos pases, recibió el balón y no dudó un segundo en rematar con potencia y precisión. Fue un gol alucinante y le agrega espectacularidad que se haya quedado colgado el balón en las redes del arco.

Mira este golazo en el fútbol femenino de Inglaterra

El video está cerca del medio millón de reproducciones y obtuvo más de 33 mil reacciones en Facebook.

Muchos usuarios de la mencionada red social elogiaron a la jugadora inglesa con buenos comentarios en el video publicado por la página Bitbol.

"Se puede decir sin miedo a equivocarme que técnicamente tiene el tiro perfecto". "Las mujeres juegan el fútbol en su estado más puro. Las intentan todas, no se la pasan fingiendo faltas, no se la pasan replegadas atrás jugando a no perder, sólo salen jugar fútbol y ya... Por eso logran este tipo de cosas", comentaron.