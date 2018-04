AS Mónaco vs. Nantes se enfrentan este sábado siete de abril en el Estadio Louis II por la jornada 32 de la Ligue 1. El cuadro del Principado busca asegurarse una victoria que los refuerce en el segundo lugar de la clasificación, pero que sobre todo, les ayude a pasar el mal trago de la derrota en la final de la Copa de la Liga ante el PSG. Radamel Falcao sería titular. El duelo se jugará desde las 10:00 a.m. (hora peruana).

HORA PAÍS Perú 10:00 a.m. Colombia 10:00 a.m. Ecuador 10:00 a.m. México 10:00 a.m. Bolivia 10:00 a.m. Chile 12:00 p.m. Argentina 12:00 p.m. Francia 5:00 p.m.

Tras caer ante los parisinos, los de Leonardo Jardim no han podido reponerse del todo, no al menos con una victoria, pues en la fecha pasada de la Ligue 1 solo consiguieron un empate a un gol por lado frente al Rennes, por lo que el sábado esperan una reconfortarte victoria.



Con 67 puntos, el Mónaco marcha en el segundo lugar y a falta de seis fechas para el final del torneo, intenta mantener la ventaja de cinco puntos que tiene sobre su más cercano perseguidor, el Marsella, que se las verá frente al Montpellier.



Por su parte, el Nantes, lejos de los puestos que dan cupo a torneos internacionales quiere finalizar la temporada con victorias. Los de Claudio Ranieri marchan en la octava posición con 44 unidades, y vienen de caer goleados en casa (0-3) ante el Saint-Etienne.