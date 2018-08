AS Mónaco y Nantes se enfrentan este sábado en el Stade de la Beaujoire por la primera jornada de la Ligue 1. No te lo pierdas. El partido entre ambos conjuntos se disputará desde las 10:00 a.m. (hora peruana), y será transmitido a través de la señal de DirecTV Sports para toda América Latina.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración del minuto a minuto del Mónaco y Nantes.



PAÍS HORA Perú 10:00 a.m. México 10:00 a.m. Colombia 10:00 a.m. Ecuador 10:00 a.m. Chile 12:00 p.m. Argentina 12:00 p.m.

El equipo, dirigido de nuevo por Leonardo Jardim, ha perdido a Thomas Lemar, también campeón del mundo, Fabinho y Joao Moutinho, para una ganancias en traspasos de 187 millones de euros.



Además ha invertido 100 millones y cuenta con 60 jugadores con contrato profesional, por lo que el Mónaco se ha convertido en una auténtica fábrica de talento futbolístico.



Radamel Falcao, Kamil Glik, Jemerson, Sidibé y Andrea Raggi son los únicos supervivientes del campeón de hace 15 meses. Está por ver cómo se adaptan los muchos jóvenes que aterrizan, encabezados por el ruso Aleksandr Golovin, de 22 años, brillante en el pasado Mundial.



El Mónaco inició la temporada enfrentando al PSG en el duelo por la Supercopa de Francia. El conjunto monegasco cayó goleado por 4-0 en el choque jugado en China.

Por su lado, el Nantes se quedó a tres puntos de clasificar a la Europa League en el pasado curso. El equipo dirigido por el portugués Miguel Cardoso tendrá como objetivo principal cumplir con esa tarea pendiente.

Fuente: AFP