¡No era humo! El agente de Coutinho ya está en París para negociar trueque por Neymar entre PSG y Barça

El regreso de Neymar al Barcelona está cada vez más cerca de darse. Luego de varias ofertas, el PSG por fin habría decidido aceptar la que envuelve al brasileño Coutinho en la operación. Es por eso que el agente del crack sudamericano, Kia Joorabchian, ha llegado este martes a París para discutir los términos del trato.

Según 'Esporte Interativo' de Brasil, con la llegada de Joorabchian a Francia, se abre la posibilidad de que Coutinho se convierta en nuevo jugador del PSG, hecho que desencadenaría el fichaje de Neymar por el Barcelona en una operación a la que habría que sumarle de 60 a 80 millones de euros.

Según el diario francés 'Le Parisien', se trata de una propuesta verbal que no ha variado en las últimas semanas pero que no acaba de convencer a los parisinos, que creen que no es suficiente dinero en efectivo y que valorar a Coutinho en unos 120 millones es demasiado.



Neymar quiere volver al Barcelona, el club desde el que llegó a París en agosto de 2017 por 222 millones de euros.





Así, el PSG se encontraría así bloqueado entre el Real Madrid, equipo que no es la prioridad del brasileño ni tampoco la de su entrenador, Zidane, y el Barcelona, que según el club francés no se está esforzando lo suficiente por recuperarlo.



"Queda pendiente de definir los términos del traspaso y ver si el Barcelona se acercará a la cifra XXL deseada por el PSG", añadió el periódico, según el cual el director deportivo del PSG, Leonardo de Araujo, prevé reunirse con los dirigentes del Barcelona en los próximos días.

EXCLUSIVO! Segundo a apuração da repórter do @Esp_Interativo, @isabelapagliari, o empresário de @Phil_Coutinho chegou a Paris nesta terça. É possível que o jogador brasileiro entre na negociação por Neymar, para que o camisa 10 retorne ao @FCBarcelona. E aí, o que achou? pic.twitter.com/lQpg9VRW85 — Esporte Interativo (@Esp_Interativo) August 13, 2019

