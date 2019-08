¿No que se llevan bien? Mbappé empujó a Neymar y lo sacó de foto del PSG en la Supercopa [VIDEO]

En tierras catalanas no se habla de otra cosa que de la posible vuelta de Neymar al Barcelona. El delantero brasilero pide a gritos irse del PSG luego de dos temporadas en Francia, pero los parisinos ponen más de un obstáculo para que su retorno no se produzca. Este sábado no jugó la Supercopa de Francia 2019, aunque igual fue protagonista.

Sucede que si bien es cierto Neymar no jugó la Supercopa entre PSG y Rennes en China, fue a festejar con sus compañeros el título alcanzado por el 2-1. Lo que nadie esperaba era que el ex Barcelona iba a ser retirado de la foto oficial nada menos que por Kylian Mbappé.

Las cámaras del partido captaron cómo Neymar se disponía a posar junto a sus compañeros con el título. No obstante, apareció Mbappé quien con un rápido movimiento lo retiró de la instantánea. El ex Santos esperó unos segundos y luego pudo formar parte de la imagen. Todo quedó como una broma.

Así fue la acción entre Neymar y Kylian Mbappe. (Video: YouTube)

Hay que tener en cuenta que el delantero francés reveló hace poco que le dijo a 'Ney' que se quedase en la tienda parisina. La respuesta está aún pendiente para él y también para los hinchas del club.

Por lo pronto, la prensa española avanza que PSG pone trabas para devolver a Neymar rumbo al Barcelona. En un inicio contemplaba jugadores como Philippe Coutinho e Ivan Rakitic en la operación, pero ahora solo pide dinero (300 millones de euros)

