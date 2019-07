Soltó la bomba: Tuchel confesó desde cuándo Neymar quiere irse del PSG rumbo al Barcelona

Voz autorizada de parte del PSG. El director técnico del equipo parisino, Thomas Tuchel, confesó que conocía de las intenciones de Neymar de dejar el elenco parisino rumbo al Barcelona. Es más, lo sabe antes de iniciar la Copa América 2019, en la que su aún jugador estrella no participó por una dura lesión en el tobillo derecho.

"¿Si sabía que Neymar quería irse del PSG (al Barcelona)? Sí, desde antes de laCopa América, pero eso es una cosa entre él y el club", afirmó este martes el alemán Thomas Tuchel, luego del partido amistoso de pretemporada que sostuvo su conjunto frente al Dynamo Dresden.



"Está todo claro entre nosotros, ahora se trata de una cosa entre PSG y lo que quiere Neymar. Nosotros trabajamos juntos. Es algo entre el club y él", recalcó el entrenador en declaraciones a que rescata RMC Sports.

De otro lado, el ex DT del Borussia Dortmund se refirió al retraso de 'Ney' en su vuelta al primer equipo por compromisos personales. "Siempre me decepciona que un jugador llegue tarde. (...) Me gustaría poder contar con él, pero...", apuntó.

PSG goleó 6-1 al Dynamo Dresden, de la Segunda División de Alemania. Kylian Mbappé (x2), Julian Draxler, Arhur Zagre, Virgiliu Postolachi y Adil Aouchiche anotaron los goles del cuadro francés. Tras este cotejo, continuará su preparación con otro amistoso, esta vez contra Nürnberg. Inter de Milán y Sydney serán los rivales en la gira por China, a la que "Neymar" está listo para viajar, según Tuchel.

