''Ha llegado el momento de poner punto final'': estrella del PSG confirma su marcha y pide disculpas

Fichado al mismo tiempo que Neymar para ayudar al París Saint-Germain a ganar la ansiada Champions League, Dani Alves anunció este domingo su marcha del club francés tras dos tropiezos en los octavos de final de la competición europea. Una decisión que hará resurgir todavía con más fuerza las preguntas sobre el futuro de "Ney". A sus 36 años, el defensa internacional brasileño llegaba el 30 de junio al final de su contrato tras dos temporadas en París. El jugador hizo el anuncio en Instagram este domingo.



"Hoy cierro un ciclo más en mi vida, un ciclo de victoria de aprendizaje y de experiencia", escribió junto a una foto con algunos de sus trofeos. "Todo tiene un comienzo, una mitad, un final y hoy ha llegado el momento de poner ese punto final aquí. Les pido disculpas si en algún momento no estuve a la altura, [...] solo intentaba dar lo mejor", prosiguió el veterano lateral derecho que disputa actualmente la Copa América como capitán de Brasil en su país.



El también exjugador del Barcelona y de la Juventus no dice dónde podría ir a continuación. Se marcha precisamente cuando su compatriota Leonardo regresa como director deportivo del PSG para tratar de convertirlo en un equipo más competitivo. Con el club francés, Alves ganó cinco títulos: dos ligas (2018, 2019), una Copa de Francia (2018), una Copa de la Liga (2018) y una Supercopa de Francia (2017). Pero en la Champions no pudo superar los octavos de final.



Alves abandona el barco cuando bullen los rumores sobre Neymar, que se perdió la Copa América por lesión y enfrenta una investigación judicial por presunta violación. El París Saint-Germain ya no se opondría a una partida del delantero brasileño en caso de recibir una oferta interesante, según varios medios. El Barça, donde jugaba antes de llegar a París, es a menudo citado como un posible destino.



¿Va a imitar Neymar a Alves? Sus destinos hasta ahora estaban unidos. "Fue Neymar quien me pidió que viniera al PSG" , reveló un día el lateral. Recordemos que Alves llegó a la capital francesa procedente de la Juventus en julio de 2017, el mismo verano que su amigo Neymar, comprado al Barcelona por una suma récord. Y las declaraciones de los dos jugadores después de las desilusiones -en la Champions y otras competiciones resuenan una vez más.



