Se acabó el amor: Neymar se quiere ir del PSG por los últimos fracasos deportivos del club

El verano europeo de 2017 fue una fecha en que los hinchas del Barcelona estuvieron más molestos que nunca. Y es que Neymar forzó en el mercado de fichajes su salida del club rumbo al PSG. Los parisinos, ni cortos ni perezosos, no perdieron el tiempo y pagaron los 222 millones de euros de cláusula que el brasilero tenía en el Camp Nou. No obstante, no todo ha sido felicidad para el ex crack del Santos.

Los últimos fracasos del PSG en la Champions League han hecho que Neymar replantee su futuro y quiera salir de todas maneras del cuadro parisino. Así lo asegura este martes diario Sport en su edición impresa y web, añadiendo que internacional con la Selección de Brasil se arrepiente de irse del 'Barza'.

Se menciona que si bien es cierto que en Neymar primó su fichaje al Parque de los Príncipes por cuestiones de dinero, en el fondo creía que el equipo francés iba a tener buenas actuaciones a nivel internacional. No obstante, con 'Ney' en las canchas, con las justas han llegado a los octavos de final.

"Entiende que debe regresar a una liga mejor que la francesa para continuar su carrera deportiva. En el 'Barza' están informados de todos los movimientos y se lo toman con cautela para no volver a tener un enfrentamiento con los parisinos", indican.

Por otra parte, está más que confirmada la ausencia de Neymar en la Copa América 2018 que se jugará en Brasil. En el último partido amistoso ante Qatar, el delantero se lesionó de gravedad en uno de sus tobillos y quedó totalmente descartado. En su reemplazo, el entrenador Tite citó de emergencia a Willian.

