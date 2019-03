Con las horas contadas en París: Adrien Rabiot fue suspendido de manera cautelar por el PSG

De mal en peor. El centrocampista del París Saint-Germain , Adrien Rabiot , descartado del equipo desde mediados de diciembre, fue suspendido de manera cautelar hasta finales de marzo, señaló a la AFP una fuente del club francés, confirmando una información del diario local L'Equipe.



"Adrien Rabiot ha recibido una carta de suspensión cautelar", señaló a la AFP una fuente próxima al caso, sin precisar los motivos. Según L'Equipe, Rabiot fue sancionado por su club debido a que acudió a una discoteca la noche de la eliminación del PSG en octavos de la Champions League ante el Manchester United.



No obstante, esta no sería la única razón por la que el centrocampista francés fue castigado. El segundo motivo es el 'Me gusta' que dio a un vídeo de festejo publicado por el antiguo jugador del United Patrice Evra, en el Parque de los Príncipes.



"Encuentro inaceptable la actitud y la falta de profesionalidad de un jugador como Adrien Rabiot hacia el club, sus compañeros y los aficionados. Le recuerdo que hasta el 30 de junio de 2019 forma parte de nuestro efectivo", señaló el director deportivo del PSG Antero Henrique a RMC Sport, tras la salida nocturna del jugador.



El centrocampista de 23 años y el club en el que se formó se enfrentan en una guerra fría desde hace más de tres meses por la negativa del jugador a prorrogar su contrato, sinónimo de salida al final de temporada sin contrapartida económica para el PSG.



"No soy yo el que ha elegido esta situación. No es una elección mía", señaló el jugador el pasado jueves a la cadena Infosport +. "Yo estoy a disposición, todo va bien, estoy en plena forma. Si pudiera jugar... Pero la dirección ha decidido otra cosa", añadió.



