Se burló de la desgracia del PSG: el 'like' de Rabiot que le costó una suspensión y seis días sin sueldo

Adrien Rabiot , el protagonista del mercado de fichajes 2019 , fue sancionado con una suspensión de empleo y sueldo de seis días por el 'like' (me gusta) que dio a un vídeo de Patrice Evra tras la derrota del PSG ante el Manchester United en la Liga de Campeones el 6 de marzo (1-3), indicó 'RMC Sport'.



La sanción fue aplicada entre los pasados 15 y 20 de marzo, una fecha en la que fue apartado del primer equipo de forma provisional, señaló este sábado la emisora francesa.



En una carta fechada el 3 de abril, el PSG detalla que ese 'like' en Instagram provocó problemas en el club "teniendo en cuenta principalmente la repercusión mediática que tuvo pero sobre todo por los graves incidentes registrados durante el entrenamiento en el Parque de los Príncipes el 10 de marzo por parte de los aficionados".



Según esa misiva a la que tuvo acceso la emisora, a Rabiot se le recuerda que está obligado a cumplir con un deber de lealtad al equipo y se le subraya que el daño causado a su cohesión y serenidad es "intolerable".



El PSG también cree que, en la reunión que el 27 de marzo Rabiot mantuvo entre otros con el director deportivo, Antero Henrique, el jugador no pareció ser consciente de la gravedad de su comportamiento.



