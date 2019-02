Que se entere el Real Madrid: Neymar y la decisión final sobre su futuro en el PSG

Del futuro de Neymar para el mercado de fichajes 2019 se ha dicho mucho. Que volverá al Barcelona, que buscará la forma de irse al Real Madrid , que incluso podría aceptar una oferta de la Premier League. Sin embargo, todos esos rumores han quedado descartados.



Y es que el mismísimo presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, ha declarado en una entrevista con 'Marca' que Neymar no se moverá de París a mitad de año. Reveló que la relación con el astro brasileño y su entorno es de las mejores y que cualquier posibilidad de salida queda descartada.

"Ni el Real Madrid ni ningún otro club del mundo no hace falta que nos llame por Neymar o en el caso de cualquier otro jugador. El Madrid sabe perfectamente que Neymar no está en venta y que el jugador no se irá del PSG en este verano. Tenemos una relación fantástica con Neymar y con su padre y está construida para que dure mucho tiempo", dijo Al-Khelaïfi.

97. Neymar. (Getty Images) Neymar ganó una Champions en su carrera. (Getty Images)

El millonario dueño del PSG además aprovechó la oportunidad para elogiar a Mbappé. "[...] Los mejores jugadores del mundo del mañana viven en París, una ciudad que adoran, y juegan para el PSG, el club más moderno de Europa, que encaja con sus ambiciones y su imagen", dijo.

Sobre la Champions League

"Fue una noche fantástica en Old Trafford,un estadio mítico. Los técnicos y los jugadores prepararon muy bien el partido. Demostraron corazón y cabeza y la afición estuvo simplemente genial. Tengo que decir que ver a nuestra gente así nos motiva para seguir trabajando más. Queremos hacer felices a toda nuestra hinchada, eso es lo que más nos reconforta de todo", dijo.

