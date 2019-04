No lo quieren: vestuario del PSG veta a crack del United por su posible altísimo sueldo

En PSG saben que están en la obligación de meterse en el mercado de fichajes de cara a la temporada 2019-20. Y es que la Champions League es un viejo objetivo del cuadro parisino y campaña a campaña van decepcionando en este torneo. El presidente Nasser Al-Khelaïfi no tendrá problemas en gastar por un pedido expreso del técnico Thomas Tuchel.

Resulta que Ander Herrera está en la mira del PSG de cara a la temporada que viene, según apunta este sábado el portal del diario AS. Sin embargo, la posible llegada del experimentado volante del Manchester United genera algunos anticuerpos de parte del vestuario francés. ¿Cómo así?

Sucede que la dirigencia del PSG le ofrece más de 12 millones de euros por año al mediocampista español Herrera. Esto ha hecho que algunos jugadores como Marco Verratti y Marquinhos - que ya llevan años en el club - reclamen por ese posible sueldo ya que perciben mucho menos.

El citado medio menciona que el ex Athletic Club no llegaría exclusivamente para ser titular y eso aún más exacerba los ánimos de los jugadores del cuadro galo. "No ven con buenos ojos esa situación". Además, hay que tener en cuenta que la institución francesa no está para pagar millonadas debido a sus problemas con el Fair Play Financiero.

Hay que tener en cuenta que el volante español acaba contrato con el United al final de la presente campaña y no tiene intención de renovar con los 'Red Devils'. Llegó para 2014-15 y ha ganado títulos en Old Trafford como la Europa League, Community Shield, FA Cup y Copa de la Liga.

Por otra parte, PSG se prepara para medirse este domingo ante Lille en condición de visitante en el marco de la jornada 32 de la Ligue 1. Este cotejo por el campeonato francés de primera división tendrá como escenario al Stade Pierre-Mauroy (Villeneuve d'Ascq).

Ander Herrera tiene la intención de salir del United a fin de temporada. (Foto: Getty) Ander Herrera tiene la intención de salir del United a fin de temporada. (Foto: Getty)

► Maradona se volvió loco con jugador en gol del Dorados por Ascenso MX

► Tiembla el Madrid: Mbappé y la 'ayuda' que recibirá PSG para que no se vaya al Bernabéu

► Argentina celebró clasificación al Mundial Sub 17 con Ráfaga

► ​San Lorenzo hace historia en el fútbol argentino

► Tabla de posiciones de la Ligue 1: ingresa aquí para ver cómo van tus equipos en la Primera División de Francia