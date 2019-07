Oficial: PSG aprovecha el mercado para anunciar la salida de uno de sus emblemas

PSG acaba de perder a uno de sus emblemas. No hablamos de la salida de Neymar al Barcelona para el mercado de fichajes 2019 , sino de Thiago Motta , histórico jugador del club parisino que se ha desvinculado de la entidad de mutuo acuerdo.



Motta, quien llegó al PSG en la temporada 2011-12, ejercía de entrenador del equipo Sub 19 y ha decidido dejar el cargo a falta de un año para el final de su contrato. El ex jugador del Barcelona continuará su aprendizaje como técnico en el Centro Técnico Federal italiano, según anunció el club.

Thiago Motta. (Getty Images) Thiago Motta. (Getty Images)

"Thiago es una de las personas que le han permitido a la institución entrar en una nueva dimensión. Durante siete años y medio, Thiago aportó su profesionalidad, su enorme experiencia y su experiencia en el fútbol. Al final de su carrera, Thiago quiso transmitir su pasión por el fútbol, ​​especialmente a los más jóvenes", dijo Nasser Al-Khelaïfi, presidente del club.



Estamos felices de haberle permitido dar sus primeros pasos en la profesión de entrenador en el PSG, que seguirá siendo su hogar. Le deseo mucho éxito en su nueva carrera", agregó el dirigente del club francés.



Motta dejó el primer equipo del PSG después de ganar con los capitalinos 18 de los 31 títulos que posee. El ex internacional italiano ha jugado 231 encuentros con el Paris Saint-Germain, anotando 12 goles y dando 18 asistencias.

