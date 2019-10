El verdadero 'príncipe' de París: Kylian Mbappé siempre primero ante que Neymar

Neymar fue el gran protagonista del último mercado de fichajes. Real Madrid y Barcelona lo envolvieron en una novela que lo único que hizo fue generar mayor odio y desazón en los fanáticos del PSG sobre sus ganas de jugar en el equipo. Un futbolista que pasa mayor tiempo en el hospital que en el campo de juego no podía tener una actitud tan desatinada con un club que lo trata como un verdadero 'príncipe'.

El brasileño llegó a París en el 2017 con la etiqueta de estrella por 222 millones de euros procedente del Camp Nou, desde entonces, se le colocó en un pedestal a pesar que nunca cumplió las expectativas con las que lo compraron. Las lesiones lo atacaron a diestra y siniestra, privándolo de vestir la camiseta en momentos más que importantes. Por ejemplo, en Champions League.

Detrás de él, tan solo días después, llegó Kylian Mbappé. No por un precio tan elevado como 'Ney'. Procedente del Mónaco, club al que llevó a semifinales en busca de la 'Orejona', el joven de 18 años firmaba su contrato para intentar asentarse como una nueva figura del fútbol mundial.

De a pocos, Mbappé empezó a ganarse un espacio en el PSG. Se convirtió en un jugador clave para Unai Emery y luego para Thomas Tuchel. Aprovechó cada oportunidad que tuvo, mientras el brasileño de 222 millones se encontraba en su casa de Brasil recuperándose de sus constantes problemas musculares y bailando en el Carnaval de Rio.

Kylian Mbappé marcó su doblete sobre el final del primer tiempo en el PSG vs. Marsella.

El 2018-19 fue la temporada en la que la balanza se inclina para el francés. Levantar el trofeo de la Copa del Mundo en Rusia, hizo que tome un nuevo aire y cerró el año con 33 goles en la Ligue 1. Fue el máximo anotador del equipo.

Paso a paso Mbappé está logrando ser el nuevo 'príncipe' de París. Lleva seis goles en ocho partidos y es el más determinante del equipo. A pesar de esto, los directivos no le dan el peso que él quiere. No es tomado como el mejor, mientras que el que si posee esta etiqueta es protegido y hacen oídos sordos en sus berrinches para salir.

Todo puede terminar reventado. Si Kylian no empieza a tomar protagonismo en el vestuario parisino sus intensiones de partir pueden asomarse lentamente. Interesados no faltan. Se le ha relacionado en más de una oportunidad con el Real Madrid y parecería no ser una mala opción. Florentino Pérez y compañía no terminaron de encontrar al indicado para reemplazar a Cristiano Ronaldo y creen que el joven nacido en Bondy puede ser el encargado.

Así como Neymar partió de Barcelona por no sentirse resguardado y ser colocado siempre bajo la sombra de Lionel Messi , puede sucede algo parecido con Mbappé. Siempre existe una gota que rebalsa el vaso.

