El seleccionador francés, Didier Deschamps , anunció hoy la lista de convocados para los dos próximos partidos, en la que incluyó al barcelonista Ousmane Dembelé , de quien alabó el inicio de temporada con su equipo pero señaló que "tiene margen de maniobra".



El técnico convocó a la mayoría de los campeones del mundo, con las novedades del retorno de Lucas Digne, Mamadou Sakho y Kurt Zouma para paliar las bajas de los lesionados Benjamin Mendy, Samuel Umtiti y Adil Rami; y la inclusión por vez primera en la lista del lionés Tanguy Ndombele por Corentin Tolisso.



Francia jugará el próximo jueves un amistoso contra Islandia en Guingamp y, cinco días después, un duelo de la Liga de Naciones frente a Alemania, en el Estadio de Francia de Saint Denis.



Entre los convocados figuran el madridista Raphael Varane, los atléticos Lucas Hernandez, Thomas Lemar y Antoine Griezmann, y el barcelonista Dembelé.



En este último caso, Deschamps aseguró que "está haciendo un gran inicio de temporada con el Barcelona y está marcando goles", pero tal y como hizo durante el pasado Mundial aseguró que tiene "margen de progresión" en la implicación defensiva.



"Tiene características ofensivas que le permite desbloquear situaciones, está haciendo un gran inicio de temporada con el Barcelona marcando goles, pero tiene margen de progresión en un equipo en el que tiene mucha competencia", indicó.



"Creo que todavía no es totalmente consciente de toda la exigencia que supone el alto nivel, pero tiene características que le permiten desestabilizar al adversario. Si sigue añadiendo otras características, como está haciendo con su club en este inicio de temporada, será todavía mejor", agregó.



Deschamps se refirió también a Lemar, de quien dijo que se está adaptando bien al Atlético y que, de la mano de Diego Simeone, va a mejorar.



"Aunque está jugando en posiciones diferentes de donde yo le voy a utilizar, está haciendo un buen fútbol. Tiene calidad técnica y creo que va a progresar en el juego sin balón, que no es su punto fuerte. Pero a la vista de lo que demanda Simeone, va a mejorar en eso sin perder sus mejores cualidades", comentó.



Agregó que necesita tiempo de adaptación a "un nuevo país, una nueva cultura y un equipo que tiene ya muchos automatismos creados", pero señaló que el hecho de compartir equipo con Hernandez y Griezmann "supone una ventaja".



Para la defensa, Deschamps prefirió a Sakho antes que al barcelonista Clément Langlet, porque desea la veteranía y la experiencia del jugador del Crystal Palace.



Deschamps también señaló que es pronto para que retorne al equipo Adrian Rabiot, castigado porque el pasado verano no quiso integrar el grupo de reserva tras conocer que no formaba parte de la lista de 23 convocados para el Mundial.



"Hay que ser responsable de lo que se hace y se dice y creo que faltó el respeto a lo que representa la camiseta. No hace tanto que sucedieron los hechos y estimo que todavía es pronto para que vuelva a la selección", indicó.



- Convocatoria de Francia:



Porteros: Hugo Lloris (Tottenham/ING), Steve Mandanda (Marsella/FRA), Alphonse Areola (PSG/FRA).



Defensas: Benjamin Pavard (Stuttgart/ALE), Djibril Sidibé (Mónaco/FRA), Raphaël Varane (Real Madrid/ESP), Presnel Kimpembe (PSG/FRA), Mamadou Sakho (Crystal Palace/ING), Kurt Zouma (Everton/ING), Lucas Hernandez (Atlético de Madrid/ESP), Lucas Digne (Everton/ING).



Centrocampistas: Paul Pogba (Manchester United/ING), Blaise Matuidi (Juventus Turín/ITA), N'Golo Kanté (Chelsea/ING), Steven N'Zonzi (Roma/ITA), Tanguy Ndombele (Lyon/FRA), Thomas Lemar (Atlético de Madrid/ESP)



Delanteros: Ousmane Dembélé (Barcelona/ESP), Nabil Fekir (Lyon/FRA), Olivier Giroud (Chelsea/ING), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid/ESP), Kylian Mbappé (PSG/FRA), Florian Thauvin (Marsella/FRA).



Fuente: EFE