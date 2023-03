Lionel Messi ganó el último lunes el premio The Best de la FIFA, por segunda vez en su carrera, y no ha tenido mejor idea que sacarle lustre al reconocimiento marcando este sábado. En el partido por la fecha 24 de la Ligue 1, entre PSG vs. Nantes, el futbolista rosarino ha abierto el marcador y confirmado que atraviesa por un gran momento en la temporada.

Cuando corrían los 12 minutos del primer tiempo y el PSG ya había llegado con insistencia al arco de Nantes, un ataque por izquierda terminó en gol de Messi. Nuno Mendes tiró el centro y encontró al rosarino en el área. Cayéndose anotó el 1-0 de sorpresa.

Así las cosas, Lionel Messi ha llegado a los 13 goles en 20 partidos de la Ligue en la temporada 2022-23. Además de marcar por tercera jornada consecutiva, el capitán de la selección de Argentina lleva 12 asistencias. Jugador completo.





El gol de Messi hoy en PSG vs. Nantes









PSG vs. Nantes: lo que se viene





Luego de la contundente goleada (3-0) ante Marsella, PSG le sacó ocho puntos a su escolta y quedó encaminado para ganar la Ligue 1. Por eso hoy, ante Nantes, el objetivo es dar un pasito más hacía el título. Eso sí, los parisitos saltarán a la cancha con la cabeza puesta en el partido del miércoles, por la vuelta de los octavos de final de la Champions League.

Tras caer 1-0 en la ida, a los de Galtier no le queda de otra más que remontar en Alemania. El panorama no será fácil, más aún que Neymar no podrá jugar por lesión, por lo que toda la responsabilidad recaerá en Kylian Mbappé y Lionel Messi.

Nantes, por su parte, tras vencer 2-1 a Lens, se mentaliza a mantenerse por la senda del triunfo y dar la sorpresa en el Parque de los Príncipes, teniendo en cuenta que la siguiente jornada recibirá a otro rival complicado (Niza).





