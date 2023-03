Si faltaba un tanto en el partido, ese era de Kylian Mbappé. El delantero francés había llegado a los 200 goles en el clásico ante Marsella, pero solo una semana después, se metió definitivamente en la historia grande del PSG, porque -con su anotación en el Parque de los Príncipes-, llegó a los 201 para superar a Edinson Cavani y convertirse en el máximo goleador del conjunto parisino.

Leo Messi, encendido, abrió el marcador y quedó a un gol de llegar de las 8 centenas en su carrera como profesional. Enseguida, Jaouen Hadjam, en contra, aumentó distancia para el dueño de casa. Parecía que sería un festival que serviría como aperitivo para la revancha contra Bayern Munich, en Alemania, por la vuelta de los octavos de final de la Champions League tras el 0-1 de la ida.

Pero de repente se vino la noche. Fueron 7 minutos de siesta y Nantes emparejó la historia. Primero descontó Ludovic Blas tras una floja respuesta de Gianluigi Donnarumma. Y, en otro ataque aislado, Ignatius Ganago dejó en silencio al Parque de los Príncipes.

Ya en la segunda parte, Danilo Pereira puso la cabeza para devolverle la ventaja al PSG. Y sobre la hora, en tiempo de descuento, apareció Kylian Mbappé, que llegó a las 201 conquistas y con solo 24 años, desde ahora será reconocido como goleador histórico del conjunto de la capital francesa dejando atrás al uruguayo Edinson Cavani.

PSG vs. Nantes: lo que se viene

Luego de la contundente goleada (3-0) ante Marsella, PSG le sacó ocho puntos a su escolta y quedó encaminado para ganar la Ligue 1. Por eso hoy, ante Nantes, el objetivo es dar un pasito más hacía el título. Eso sí, los parisitos saltarán a la cancha con la cabeza puesta en el partido del miércoles, por la vuelta de los octavos de final de la Champions League.

Tras caer 1-0 en la ida, a los de Galtier no le queda de otra más que remontar en Alemania. El panorama no será fácil, más aún que Neymar no podrá jugar por lesión, por lo que toda la responsabilidad recaerá en Kylian Mbappé y Lionel Messi.

Nantes, por su parte, tras vencer 2-1 a Lens, se mentaliza a mantenerse por la senda del triunfo y dar la sorpresa en el Parque de los Príncipes, teniendo en cuenta que la siguiente jornada recibirá a otro rival complicado (Niza).

