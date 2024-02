La intensa batalla por el fichaje de Kylian Mbappé Lottin (25 años) ha dado un giro de 180 grados, con el Real Madrid calentando motores para la ansiada operación mientras el Paris Saint-Germain, respaldado por Qatar, su máximo inversionista, juega sus cartas de venganza. La lucha por el talentoso delantero se vuelve cada vez más intrigante y, según las últimas revelaciones del programa El Chiringuito de Jugones, el PSG podría estar tramando su contraofensiva de manera sigilosa. Ha contado José Luis Álvarez que algo grande está por suceder en este enfrentamiento entre clubes.

Mientras el Madrid espera ansioso la incorporación de Mbappé, la noticia que circula en Francia se centra ahora en la familia del talentoso delantero. Según informa El Chiringuito, la renovación de Ethan Mbappé, hermano de Kylian, se encuentra en punto muerto y el PSG ha detenido el proceso, creyendo que ‘Kiki’ podría estar en camino hacia el Santiago Bernabéu.

“La ilusión que le hizo que Ethan Mbappé debutase fue enorme… Le importa mucho su hermano y su carrera. He preguntado por ello y me dicen que Ethan Mbappé termina contrato en junio del 2024. Comenzó a negociar dicha renovación en noviembre mientras jugaba en el filial y lo que me cuentan es que a día de hoy todo se encuentra paralizado”, detalló Álvarez en el programa.

La incertidumbre en torno a la renovación de Ethan ha levantado sospechas sobre la posible influencia del culebrón de Kylian en este proceso. “Esto está en un punto muerto absoluto… Yo pregunto si tiene que ver con Kylian y la respuesta es que todo tiene que ver. Obviamente, si el PSG supiese que Kylian se quedaba, esto ya se hubiera anunciado… El PSG ha parado la renovación porque creen que su hermano se va del club”, añadió el periodista.

El intento del PSG por contentar a Kylian en el pasado mediante acuerdos para su hermano parece haber llegado a un punto muerto. La relación entre los hermanos Mbappé y el futuro en el Parque de los Príncipes se torna más compleja y, mientras el Real Madrid avanza en su deseo por el delantero estrella, el PSG y Qatar preparan su estrategia para contrarrestar la pérdida de una de sus joyas más preciadas.





¿Quién es Ethan Mbappé?





El hermano menor de Kylian Mbappé nació el 29 de diciembre de 2006. Muestra un estilo de juego diferente en comparación con el astro del fútbol. Aunque comparten parecido físico, el joven jugador se destaca por su habilidad en el mediocampo y puede desempeñarse como interno o volante central. Actualmente, juega en la categoría Sub-19 del PSG y a pesar de su diferencia de edad con los demás jugadores, ha demostrado ser prometedor y cuenta con elogios de todos.





Ethan Mbappé estará ligado a PSG hasta el 2024. (Foto: PSG)





¿Cuál es el salario de Kylian Mbappé en el PSG?





El salario de Mbappé es uno de los más altos del mundo del fútbol. Según la revista Forbes, el jugador del PSG ingresa 128 millones de euros al año, de los cuales 110 millones son de su sueldo y 18 millones de contratos publicitarios.

Además, el PSG le pagó una prima de fichaje de 180 millones de euros y le ofrece una prima de fidelidad que puede llegar a 90 millones de euros por temporada. El Real Madrid, que está interesado en fichar a Mbappé, le habría ofrecido un salario anual de 26 millones de euros netos y una prima de fichaje de 130 millones.





¿En cuánto está valorizado Mbappé?





Según Transfermarkt, portal alemán especializado en la tasación de futbolistas, Kylian Mbappé, nacido el 20 de diciembre de 1998, se encuentra valorizado en 180 millones de euros. El también internacional con Francia, con pasado en el AS Mónaco, puede actuar como centrodelantero o extremo por las bandas.





Kylian Mbappé tiene contrato con el PSG hasta el final de la actual temporada. (Foto: Getty Images)





