Llegó al límite. La difícil situación de Kylian Mbappé en el PSG (se niega a extender su contrato más allá de junio del 2024), sumado a la posible salida del director deportivo Luis Campos, han hecho que Luis Enrique comience a evaluar su continuidad como entrenador del cuadro parisino, pese a que llegó hace solo un mes a la ciudad francesa. Según Marca, el exentrenador del FC Barcelona está harto de los problemas y buscaría alejarse de la explosión del volcán.

En los últimos días, los directivos del campeón de la Ligue 1 han tomado decisiones para complicarle la vida a ‘Kiki’. Por ejemplo, según As, si el delantero no renueva, la medida es que se quede en las gradas durante toda la temporada 2023-24. A pesar de tenerlo en el plantel, el DT español no podrá utilizar los servicios del goleador.

Hasta el momento, el exseleccionador de España estaba aguantando la situación, pero este jueves, se puso en juego la continuidad de Campos, quien trajo al entrenador y con quien está construyendo el nuevo plantel. Al enterarse de su posible salida, Luis Enrique se ha mostrado muy incómodo, según revela el diario español.

Luis Campos y el ‘Donatello’ tienen una relación estrecha desde el Mónaco. Tanto así que hace años Florentino Pérez recurrió al exentrenador para intentar convencer al francés, pero ‘Kiki’ decidió renovar con el PSG. Por ese motivo, en caso de que Mbappé quede relegado en el banco de suplentes, Campos terminaría su vínculo con el cuadro parisino.

Y la salida del director deportivo no sería el último golpe para Luis Enrique: su asistente y mano derecha, Rafel Pol, también está evaluando retirarse del PSG por un problema personal. Si llega a detonar la bomba, el DT asturiano sería el siguiente en salir del equipo, a pocos días de empezar la Ligue 1 (su debut es el sábado 12 de agosto vs. Lorient).





Nuevo delantero para el PSG

Mientras se define el futuro de Mbappé, el PSG va en busca de un nuevo delantero. Además de conocido acuerdo con Ousmane Dembélé, en la capital de Francia están próximos a cerrar el trato con Gonçalo Ramos. Según la información revelada por Fabrizio Romano, ya entraron en la etapa definitiva para que se dé la firma del contrato.

Cuando se confirme la contratación de Ramos, Luis Enrique tendrá a los siguientes atacantes en su plantilla: Neymar, Kylian Mbappé, Marco Asensio, Hugo Ekitiké, Ilyes Housni y Djeidi Gassama; eso sí, lo más seguro es que estos dos últimos juveniles cuenten con muy pocas oportunidades para alternar en la oncena titular.





