En el París Saint Germain no pueden respirar un poco de tranquilidad en ningún momento, pues cada día aparece un tema pendiente que genera revuelo en la interna. Esta vez –como era de suponerse–, a raíz de la complicada situación que viven por la negativa de Kylian Mbappé de extender su contrato más allá de junio del 2024, una de las cabezas más importantes estaría cerca de ser despedida: Luis Campos.

El portugués, que en el 2022 fue contratado como consultor deportivo, está en la cuerda floja. Sucede que en las altas esferas del PSG lo señalan como uno de los culpables de que Mbappé haya decidido marcharse del club sin renovar su vínculo contractual, lo cual desencadenó en una serie de problemas tanto en la conformación del plantel de Luis Enrique, como en los planes para conseguir los objetivos deportivos en la temporada que se avecina.

Según los detalles revelados por El Parisien, a Luis Campos le dieron muchas responsabilidades dentro de la institución con la finalidad de darle a Mbappé un equipo competitivo, capaz de pelear palmo a palmo con los más grandes por el título de la Champions League. Sin embargo, su primer mercado de fichajes terminó siendo un fracaso y el PSG se despidió de la ‘Orejona’ en octavos de final en manos del Bayern Múnich.

No es la primera vez que el directivo portugués está cerca de irse del París Saint Germain, ya que en mayo de este año tenía todos los boletos para ser despedido. Aunque se quedó, el entrampado ‘caso Mbappé’ lo persigue por todos lados y sería el detonante perfecto para que se deshagan de él.

Por otro lado, la relación de Luis Campos con Nasser Al-Khelaïfi está rota y eso también pesaría sobre la balanza para un inminente despido. Le Parisien añadió que esto podría darse durante las primeras semanas de septiembre. Uno de sus posibles reemplazantes es Paolo Maldini, quien recientemente fue echado de su cargo de director deportivo del AC Milan.

Asimismo, tampoco no es la primera vez que ‘Il Bello’ está en los planes del PSG, pues anteriormente también preguntaron por su servicios. Bajo este panorama, todo hace indicar que el cuadro de la capital de Francia no soportará un error más y despedirá a quien tenga que despedir. Mientras tanto, Kylian Mbappé sigue entrenando en Poissy con el resto de jugadores que no serán tomados en cuenta por Luis Enrique.

Luis Campos tiene las horas contadas en el PSG. (Foto: Getty Images)





Luis Enrique ya tiene a su ‘9’

Mientras que Kylian Mbappé va solucionando sus desavenencias con los directivos respecto a la renovación de su contrato, Luis Enrique está más que contento porque dentro de poco tendrá a dos delanteros para completar el esquema ofensivo del París Saint Germain: además del conocido acuerdo con Ousmane Dembélé, el vigente campeón de la Ligue 1 está próximo a cerrar el trato con Gonçalo Ramos.

La posición de centrodelantero era una preocupación para el director técnico de 53 años y con el arribo del portugués esto estaría resuelto. Si bien venía realizando la pretemporada con el Benfica, las negociaciones comenzaron hace varias semanas y ya entraron en la etapa definitiva para que se dé la firma del contrato.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.