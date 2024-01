Desde que discutió con Erik Ten Hag al inicio de la temporada 2023-24, Jadon Sancho fue borrado del Manchester United, con el que no juega un partido desde el pasado 26 de agosto. El futbolista inglés, que costó 85 millones de euros a los ‘Diablos Rojos’, es consciente de que la situación en Old Trafford es difícil de arreglar y, según informan los medios internacionales, está muy cerca de regresar al Borussia Dortmund en un operación relámpago. El extremo llegaría cedido hasta el final de la campaña por un coste de 3 millones de euros.

De acuerdo con Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de fichajes, las conversaciones entre los dirigentes han llegado a un buen puerto y solo quedan algunos detalles para cerrar el traspaso del jugador a la que fue su casa hasta 2021, cuando fue fichado por ‘Red Devils’. “Jadon Sancho, a la espera de luz verde para viajar a la concentración del Borussia Dortmund en Marbella. Casi nada”, apuntó en su cuenta de X (antes Twitter).

“Sancho quiere regresar al Borussia Dortmund y el club alemán quiere que el acuerdo se produzca muy pronto. El Manchester United está ahora dispuesto a aceptar una cesión, pero tendrá que pagar parte del salario de Sancho. El BVB tendrá que pagar la tasa de cesión”, agregó al comunicador sobre lo que falta para cerrar la incorporación del inglés a los ‘negriamarillos’.

En esta temporada, Sancho solo ha disputado un total de 76 minutos tras su conflicto con el técnico, por lo que es una incógnita si volverá a alcanzar el nivel que mostró en Dortmund antes de partir hacia Mánchester en 2021. Con el cuadro ‘teutón’ llegó a marcar 50 goles y dio 64 asistencias en 137 juegos. Cabe mencionar que el equipo alemán está clasificado a los octavos de Champions, donde se medirá ante el PSV en febrero de 2024.

¿Por qué fue relegado en el Manchester United?

Para Jadon, es la oportunidad perfecta para relanzar su carrera luego de haber sido suspendido por Ten Hag tras criticarlo públicamente. ¿Qué sucedió? En septiembre del año pasado, el DT no lo convocó a un partido y aseguró que fue por su pobre rendimiento durante los entrenamientos previos. El jugador señaló que que no era verdad lo que estaban diciendo de él. A partir de ese momento, fue separado del primer equipo.

“No permitiré que la gente diga cosas que no son verdad, ya que me he comportado muy bien en cada entrenamiento durante esta semana. No entraré en materia porque he sido el chivo expiatorio durante mucho tiempo, algo que no es justo. Respeto todas las decisiones tomadas por el cuerpo técnico. Continuaré peleando por este escudo sin importar lo que pase”, apuntó en aquel entonces.





