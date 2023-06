El futuro de Mbappé es un tema que está en boca de todos, no solo en España, sino también en Francia. Incluso el presidente del último país en mención, Macron, dejó claro, recientemente, que hará todo lo posible por mantenerlo en el equipo. Este asunto tiene en vilo a muchos seguidores del fútbol en todo el mundo. En las últimas horas, han surgido nuevas informaciones que sugieren que el delantero podría ser transferido debido a decisiones tomadas por las autoridades qataríes que controlan el PSG. Sin embargo, aún no hay confirmación oficial al respecto.

Tras la franca declaración de Kylian de no tener intención de renovar su contrato con el París Saint-Germain una vez finalizado en el 2024, se generaron tensiones en la relación entre el deportista y el club. A pesar de su sincera declaración, el cuadro parisino no esperaba esta postura después de haber diseñado un proyecto deportivo en torno a él, especialmente tras la partida de Lionel Messi al finalizar la temporada de la Ligue 1.

La directiva del equipo se ha mantenido en silencio de cara al público, pero en privado ha desplegado todas las estrategias posibles para encontrar una salida que no implique perder a su jugador más destacado y, al mismo tiempo, una considerable suma de dinero. Si ‘Donatello’ decide quedarse este año, sin renovar, además de su astronómico salario, el club no recibiría ninguna compensación económica por su traspaso.

En la capital francesa, parece que han aceptado la idea de que el atacante no será la figura central de su proyecto deportivo en los años venideros, pero aún desean recuperar parte de la inversión realizada. No obstante, el futbolista no ha tomado una decisión definitiva, lo que mantiene abiertas las posibilidades para su futuro y genera preocupación en todos los involucrados en esta historia. No se puede descartar ninguna opción hasta el último minuto.





No renovar y marcharse en condición de libre en junio de 2024

Kylian ha dejado en claro, a través de diversos medios, su deseo de cumplir el último año de su contrato y por eso envió una carta informando que no renovaría. En esta estrategia, el PSG queda en una situación perdedora, ya que luego de realizar un gran esfuerzo para firmar el contrato más lucrativo en la historia deportiva, se enfrentaría a la partida del crak en junio de 2024 sin obtener ningún beneficio económico.

Desde dentro del Real Madrid, se insinúa que también están apostando por esta alternativa. Sin embargo, tendrían que aguardar hasta el 1 de enero para poder formalizar un contrato y así evitar repetir la amarga experiencia ocurrida el pasado mayo. En aquella ocasión, Kylian se retractó de su decisión de unirse a los ‘merengues’ debido a la falta de un compromiso contractual firmado, lo que resultó en su renovación con los ‘azules y rojos’.

Irse para la temporada que viene al Real Madrid u otro equipo

Se desmiente desde Qatar que se haya alcanzado un acuerdo con el Real Madrid por 250 millones de euros. La opción de que Mbappé se marche, antes del inicio de las próximas temporadas del futbol europeo, es considerada desde que los parisinos dejaron claro que su actual jugador estrella no se iría en condición de agente libre. La alternativa más rápida sería proceder a su venta y esperar las ofertas, lo que podría servirle a los madrileños.

Activar la cláusula del año opcional antes de que expire

Aunque es la opción menos probable, no se puede descartar, ya que Mbappé ha demostrado cambiar de opinión en el pasado. Esta alternativa implicaría ir en contra de lo expresado en su carta hace semanas. Consistiría en ampliar su contrato hasta 2025, con condiciones ya acordadas. No obstante, esta maniobra tiene una fecha límite, ya que debe llevarse a cabo antes del 31 de julio, según lo estipulado en su contrato actual.

Establecer un nuevo acuerdo contractual a partir del 31 de julio

El PSG cuenta con el tiempo necesario para influir en la decisión de Mbappé. Hasta el 1 de enero de 2024, el futbolista no podría firmar con el Real Madrid, ya que se encontraría en los últimos seis meses de su contrato. Durante este periodo, el PSG tendría la oportunidad de presentarle una nueva oferta de contrato, con condiciones económicas y duración revisadas.





