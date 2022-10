Cundo parecía que todo se había apaciguado y que Lionel Messi iba disfrutar con absoluta calma su segunda temporada en el París Saint Germain, este sábado se confirmó que el próximo martes se desarrollará una audiencia en el máximo tribunal en Luxemburgo para resolver la denuncia que impuso un grupo de hinchas ante el club da la capital francesa por el fichaje del argentino, pues señalan que este no cumplía con las reglas de juego del ‘fair play’ financiero.

Es de conocimiento público que fue un conjunto de aficionados del Barcelona pertenecientes a la Peña de Lyon quienes presentaron esta acusación ante la justicia de su país. Y si bien en un principio era solo el Tribunal administrativo de París quien observaría el caso, ahora el Tribunal de la Unión Europea en Luxemburgo, con su juez Marc Jaeger, se encargará de resolver lo más pronto posible este tema.

Así las cosas, según ha informado el diario Mundo Deportivo, dentro de dos días se desarrollará la audiencia a partir de las 09:30 a. m. (hora de España), en la que Jesús Branco, abogado de los denunciantes, confía en ver resultados positivos, pues en su opinión el hecho que el caso haya llegado a esta instancia es “un triunfo”.

Como se recuerda, Lionel Messi arribó al PSG a inicios de la temporada 2021-2022. El goleador sudamericano tuvo una serie de problemas para renovar con el Barcelona y terminó aceptando la oferta del París Saint Germain, club con el que firmó un contrato de dos cursos y un salario anual de 36.5 millones de euros.

Los primeros meses de la ‘Pulga’ no fueron como los que él esperaba. El hecho de no haber realizado una buena pretemporada, así como presentar algunas lesiones hicieron que su nivel no se el mismo que tenía con la escuadra azulgrana. Recién para su segunda etapa ha podido desenvolverse mucho mejor. Aún así, su futuro todavía es incierto, pues no ha renovado y se especula con su posible regreso a la Ciudad Condal.

Vale señalar que el pasado jueves 6 de octubre, el vicepresidente económico Barcelona, Eduard Romeu, afirmó en rueda de prensa que Lionel Messi continúa siendo “un activo del Barça y tiene las puertas abiertas”. Además, señaló que su regreso “es un tema de la dirección deportiva y si la dirección deportiva lo considera, nosotros nos pondremos a trabajar para el objetivo”.

“Dicho esto, ya se ha dicho muchas veces, lo ha dicho el presidente (Joan Laporta), lo he dicho yo mismo, Leo Messi es un activo del Barça y tiene las puertas abiertas del club”, apuntó el directivo para luego decir de manera irónica que “sabemos hacer milagros”.

Pero ante la ola de rumores tanto en la prensa mundial como en la redes sociales, el canal argentino TyC Sports se contactó con personas que pertenecen al círculo cercano del futbolista para saber más al respecto, pero ellos han asegurado que hasta el momento “no ha habido” contacto formal entre el jugador y el club blaugrana.

Allegados al capitán de la selección de Argentina especificaron que el ariete está centrado en los partidos de la Ligue 1, encuentros en fase de grupos en la Champions League y su participación en el Mundial de Qatar 2022.





