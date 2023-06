PSG comienza a moverse en el mercado de fichajes y, a falta de hacerse oficial, Manuel Ugarte será nuevo jugador del club. El futbolista hizo pública esta noticia, luego del partido amistoso de Uruguay ante Nicaragua en Montevideo, en el cual no fue convocado por Marcelo Bielsa. Además, lamentó el hecho de no poder coincidir con Lionel Messi en el cuadro de París, a la espera de que Neymar sigue en el club, al igual que ya confirmado Kylian Mbappé.

Con 22 años, Ugarte marcó una buena temporada en Sporting Lisboa, para convertirse en fichaje de PSG. El pasado miércoles, estuvo presente en Montevideo para ver el partido de su selección (no fue convocado), en el debut de Bielsa, quien optó por jugar con juveniles.

El mediocentro uruguayo se confesó con Record, llenando de elogios al que será su nuevo club: “La verdad es que ahora hay que descansar un poco y empezar todo en el PSG. Me voy a un club gigante, todavía no me he dado cuenta, pero voy a intentar romperlo todo”.

El defensa uruguayo señala a PSG como “un club gigante” y es un gran paso para su carrera. Cabe resaltar que su primera experiencia en Europa fue en el año 2020 en el l Famalicão de Portugal, donde sólo jugó seis meses dado que ante su gran rendimiento y adaptación al fútbol europeo fue adquirido por el Sporting Lisboa en agosto del 2021.

Manuel Ugarte jugó el Mundial Qatar 2022 con Uruguay. (Foto: Getty Images)









La partida de Messi

Manuel Ugarte llegará a PSG para buscar un espacio entre los titulares, pero no coincidirá con Messi. Esta noticia fue lamentada por el charrúa, ya que la partida del argentino deja un espacio grande en París. Sin embargo, aclara que hay otro jugadores importantes.

“Se escapó, pero también el PSG tiene otros jugadores grandísimos y voy a tratar de aprender al lado de ellos”, dijo el mediocampista uruguayo que entre risas comentó que ‘sería un atrevido’ si pidiera la camiseta número 30 que dejó vacante el argentino.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.