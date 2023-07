El futuro de Kylian Mbappé se encuentra en boca de todos. Por estas horas, no hay persona que no hable sobre si el delantero francés seguirá en el París Saint-Germain o terminará siendo vendido al Real Madrid en el presente mercado de fichajes. En esa línea, uno de los que se ha referido al ‘culebrón’ que el prodigio de Bondy protagoniza por tercer año consecutivo, es Ibai Llanos. El reconocido influencer español lanzó el ‘bombazo’ al asegurar en redes sociales que ‘Donatello’ jugará en la ‘Casa blanca’ en la siguiente temporada. Música para los oídos de los hinchas merengues.

“Viene. Viene Kylian Mbappé”, escribió Ibai Llanos en su cuenta de Twitter al mismo en que el PSG presentaba a Luis Enrique como nuevo entrenador del PSG. Como era de esperarse, la publicación del español terminó convertida en un auténtico viral. Mucha emoción por parte de los hinchas.

“Estoy dando volteretas”, “Bienvenido”, “Si no viene me invitas a ‘La velada’ con entrada VIP”, “¿Esto es verdad?”, “Ya me estoy volviendo a ilusionar”, “¿A Porcinos o al Madrid?”, “Dinos lo que sabes”, “¿A ‘La Velada’?, “No jueges con mi salud”, “Ibai, tú sabes cosas”, “¿Pedrerol, eres tú? Tic, tac...”, son algunos de los muchos mensajes que pueden leerse en la publicación de Llanos.





Kylian Mbappé no se irá gratis





“No podemos dejar marchar gratis al mejor jugador del mundo”, afirmó este miércoles de forma rotunda y formal el presidente del Paris Saint-Germain, Nasser al Khelaifi, sobre Kylian Mbappé.

En su primera declaración pública sobre el futuro de la estrella francesa del PSG, aseguró que la posición del club “es muy clara”. “Si Kylian quiere quedarse, nosotros queremos que siga, pero que firme un nuevo contrato”, subrayó.

Al Khelaifi añadió que está “seguro” de que el propio Mbappé ha dicho en el pasado: “Jamás me iré gratis”. Y agregó: “Si alguien quiere cambiar su opinión, no es mi culpa”.

“Pero no podemos dejar marchar gratis al mejor jugador del mundo”, recalcó el presidente del PSG al final de la conferencia de prensa de presentación de Luis Enrique Martínez como nuevo entrenador del club.

Kylian Mbappé tiene contrato con el PSG hasta el 30 de junio de 2024. (Foto: Getty Images)





