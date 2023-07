El Paris Saint-Germain tiene las cosas muy claras respecto al futuro de Kylian Mbappé: o el delantero francés renueva su contrato o el club está decidido a venderle para evitar que abandone libre la entidad dentro de un año. Entre los altos mandos del PSG, simplemente, no se imaginan verlo partir al Real Madrid o a cualquier otro club con la carta pase bajo el brazo. No solo porque será una gran pérdida de dinero para la institución parisina, también porque el prodigio de Bondy estaría faltando a su palabra. Y es que en su última renovación, ‘Kiki’ prometió que no saldría del Parque de los Príncipes sin dejar algo en las arcas del equipo.

Así lo ha revelado este miércoles el diario L’Équipe, que agrega que Mbappé se comprometió con los jeques del PSG a dejar mucho dinero con su venta, la misma que debe producirse en este mercado de verano ya que el delantero galo ha decidido que no renovará más allá del 30 de junio de 2024. Lo venden o se va gratis al próximo año.

Siempre según la citada fuente, el PSG ya le dijo a la UEFA que venderá este verano a Mbappé. El Fair Play Financiero está exponiendo a la institución francesa, que en contraposición incluiría en sus cuentas del presente ejercicio el salario del jugador, que asciende a 72 millones de euros, además de la prima de fidelidad que debe abonarle de 80 millones.

La posición del PSG no hace más que indicar que las conversaciones con Mbappé y su entorno no han avanzado. El conjunto parisino sigue intentando renovar al delantero, pero la postura de este ha sido clara: cumplir su último año de contrato, hasta 2024, y no ejecutar la cláusula de renovación hasta 2025.

La pregunta que se hace L’Équipe ahora mismo es la de saber cómo reaccionará Kylian Mbappé en el caso en el que el PSG acepte una oferta del Real Madrid por el capitán de la selección francesa. El de Bondy ha reiterado sistemáticamente que quiere cumplir su último año de contrato para no dejar de cobrar la prima de fidelidad.





¿Cuándo y cómo llegó Mbappé al PSG?





En el verano de 2017, el Paris Saint-Germain mostró un gran interés en Mbappé y se embarcó en negociaciones con el AS Mónaco para ficharlo. Respaldado por la inversión del fondo soberano de Qatar, tenía la capacidad financiera para realizar una transferencia de gran envergadura. Después de varias semanas de negociaciones, llegó a un acuerdo con el cuadro rojiblanco por ‘Donatello’.

El acuerdo de transferencia se estableció en forma de cesión con una opción de compra obligatoria. El PSG pagó una cantidad significativa como préstamo y se comprometió a pagar una tarifa adicional al final de la temporada. Según los informes, el acuerdo total ascendió a más de 180 millones de euros, lo que convirtió a Mbappé en uno de los jugadores más caros de la historia.

El galo se unió al PSG en calidad de cedido para la temporada 2017-2018 y rápidamente se convirtió en una de las figuras clave del equipo. Su habilidad, velocidad y capacidad goleadora lo convirtieron en un elemento crucial para el PSG en la lucha por el título de la Ligue 1 y en la Champions League.





Kylian Mbappé juega en el PSG desde el 2017, cuando llegó de AS Mónaco. (Foto: Getty Images)





