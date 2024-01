El mercado de fichajes se encuentra en plena ebullición y, sin lugar a dudas, el jugador que acapara todas las miradas es Kylian Mbappé. El delantero francés, figura indiscutible en el París Saint-Germain, ha decidido poner fin a la incertidumbre sobre su futuro y no renovar su contrato con el club de la capital francesa. La noticia fue revelada por el periodista Edu Aguirre en El Chiringuito de Jugones, donde informó que el astro nacido el 20 de diciembre de 1998 ha tomado la decisión de no prolongar su vínculo con el PSG y tiene la intención de comunicar su determinación al presidente del club, Nasser Al Khelaifi, en los próximos días.

A pesar de que aún resta un considerable tiempo para la conclusión de la temporada, y que el PSG anhela con toda su existencia levantar la primera Champions League de su historia, el atacante francés, de 25 años, busca resolver rápidamente su futuro y poner fin al extenso culebrón que ha rodeado su posible renovación.

“Kylian Mbappé no quiere que esto se alargue demasiado. Ha tomado una decisión y es clara. Quiere una reunión con Al Khelaifi. Mbappé, en los próximos días, propondrá reunirse con Nasser Al Khelaifi y en esa reunión le dirá: ‘No voy a renovar’. Mbappé ha decidido no renovar con el Paris Saint-Germain”, expresó el periodista Edu Aguirre.

La decisión de Mbappé no solo sorprende por su premura en la toma de decisiones en medio de la temporada, sino también por la contundente advertencia que ha dejado ante posibles represalias por parte del club parisino. Y es que ‘Kiki’ es consciente de las consecuencias que podría acarrear su negativa a renovar.

Como contaron en El Chiringuito, el delantero ha advertido a través de su entorno que no cederá ante presiones y, en caso de ser relegado a la grada, aceptará la situación con entereza. “Si quiere dejarme en la grada (Al Khelaifi), me quedaré en la grada. No cederé a presiones”, afirmó Mbappé, según Edu Aguirre.

La noticia ha generado un terremoto en el mundo del fútbol, y los hinchas del PSG se encuentran divididos entre la esperanza de que la situación se resuelva de manera favorable y la preocupación por la posible salida de una de las estrellas del equipo.





Kylian Mbappé juega en el PSG desde agosto de 2017, cuando fue fichado desde el AS Mónaco. (Foto: Getty Images)





¿Cuál es el salario de Mbappé en el Paris Saint-Germain?





El salario de Mbappé es uno de los más altos del mundo del fútbol. Según la revista Forbes, el jugador del PSG ingresa 128 millones de euros al año, de los cuales 110 millones son de su sueldo y 18 millones de contratos publicitarios.

Además, el PSG le pagó una prima de fichaje de 180 millones de euros y le ofrece una prima de fidelidad que puede llegar a 90 millones de euros por temporada. El Real Madrid, que está interesado en fichar a Mbappé, le habría ofrecido un salario anual de 26 millones de euros netos y una prima de fichaje de 130 millones.





¿En cuánto está valorizado Mbappé?





Según Transfermarkt, portal alemán especializado en la tasación de futbolistas, Kylian Mbappé, nacido el 20 de diciembre de 1998, se encuentra valorizado en 180 millones de euros. El también internacional con Francia, con pasado en el AS Mónaco, puede actuar como centrodelantero o extremo por las bandas.





¿Qué títulos ha ganado Mbappé con el PSG?





Kylian Mbappé ha acumulado una impresionante lista de títulos con el Paris Saint-Germain durante su exitoso periodo en el club francés. Desde su llegada en la temporada 2017/2018, el talentoso delantero ha contribuido a que el PSG domine la Ligue 1, llevándose a casa seis títulos consecutivos de la liga francesa.

Además de sus éxitos a nivel nacional, Mbappé ha sido parte fundamental en la consecución de varias Copas de Francia, Copas de la Liga y Supercopas de Francia. Aunque no ha logrado alzarse con la codiciada Champions en la temporada 2019/2020, su papel destacado ha sido esencial para consolidar al PSG como un contendiente respetado en la escena europea.





Kylian Mbappé tiene contrato con el PSG hasta el 30 de junio de 2024. (Foto: Getty Images)





