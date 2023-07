Kylian Mbappé no deja de acaparar los titulares de la prensa deportiva mundial. Por estos días, el delantero francés se encuentra en la disputa con el Paris Saint-Germain para resolver el futuro de su carrera deportiva. Aunque no es el único tema por el que hace noticia. Este domingo, el prodigio de Bondy ha sido uno de los encargados de presentar la nueva camiseta alterna del PSG para la temporada 2023-24. Curiosamente, el crack galo se ha vestido con los colores del que podría ser su próximo club: el Real Madrid. El detalle no pasó desapercibido en las redes sociales.

El uniforme blanco del PSG luce los colores tradicionales del club con un efecto que fusiona el rojo y el azul parisinos en una franja de colores. Además, el emblemático escudo del Paris Saint-Germain combina los colores del equipo con símbolos emblemáticos de la ciudad: la Torre Eiffel y la Flor de Lis.

La camiseta incorpora la tecnología Nike Dri-FIT, que combina la innovación en el ajuste y el tejido para ayudar a mantener secos a los jugadores modernos durante más de 90 minutos. El tejido transpirable FIT ADV garantiza la evaporación del sudor.

La nueva camiseta visitante para la temporada 2023-2024 y las PEGASUS40 PSG están disponibles desde hoy en las tiendas oficiales del París Saint-Germain de todo el mundo y en nike.com.

¿Cuánto pide Mbappé para salir de PSG?





Mbappé solo dejará las filas del PSG en la presente ventana de pases si se le garantiza 240 millones de euros. Según el diario Marca, ese es el monto que exige el jugador francés a los parisinos por el sueldo que le falta cobrar hasta el final de su contrato y la prima de fidelidad.

Para el Real Madrid, que hasta el momento es el gran pretendiente de Mbappé, las exigencias económicas del futbolista hacen más difícil su llegada para la temporada 2023-24. En el mejor de los casos, el galo llegaría al Bernabéu recién en el verano de 2024. Eso sí, con carta de libertad bajo el brazo.





