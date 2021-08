No es un secreto que el deseo del madridismo es tener a Kylian Mbappé vestido de blanco, así como el propio anhelo del jugador por vestir el uniforme del Real Madrid y hacer historia en el nuevo Bernabéu, pero el PSG no se la está poniendo nada fácil. Y según avanza la prensa española, Florentino Pérez no se mediría al abrir la billetera y colocar más dinero sobre la mesa.

La llegada de Lionel Messi al PSG trastocó los planes del delantero francés y del propio París Saint-Germain, quien no quiere dar su brazo a torcer y espera hacer respetar el último año de contrato que tiene Kylian con el club parisino. El emir de Qatar sueña con ver el tridente Neymar-Mbappé-Messi en acción, pero todo puede pasar.

Ya el diario ‘AS’ señalaba que la oferta del Madrid rondaba los 130 y 170 millones de euros. Sin embargo, el director del citado medio, reveló una conversación que sostuvo con una fuente del club, que le dijo que la cifra podría elevarse aún más.

“El Madrid le va a dar la mitad que el PSG y él quiere jugar en el Madrid. El otro día estuve comiendo con una persona en el Madrid y me dijeron que si tenían que pagar 170 millones si hace falta o incluso 200″, dijo Tomás Roncero en la ‘Cadena Ser’.

El Madrid no está solo en la pelea

De acuerdo a información que avanza el medio internacional ‘ESPN’, Mbappé está en la lista de objetivos del Manchester United para el próximo verano. En Old Trafford quieren reforzar aún más su ataque y hacer líder de su proyecto al de Bondy.

En Old Trafford son conscientes del interés del Real Madrid en hacerse con Mbappé y sabe que elegir la Premier League es la opción menos probable de las dos, pero igualmente quieren hacer el intento. El astro francés va a entrar en su último año de contrato con el PSG y el Manchester United está siguiendo de cerca su situación y evalúa sus opciones para alistar un buen bonus de fichaje.

Ya pidió salir del PSG

De acuerdo a información de ‘La Gazzetta dello Sport’, Mbappé le comunicó a Al-Khelaifi (presidente del club parisino) que no desea formar más parte del plan del PSG, porque quiere ser el líder de un proyecto. Y el galo considera que con Lionel Messi, su figura pasará a segundo plano.

“Quiero ir al Madrid, no renuevo”, han sido las palabras usadas por Mbappé según indicó el diario italiano. Sin embargo, la reunión solicitada por el jugador francés no ha cambiado la decisión del PSG. Los de Francia no tiene intención alguna de ponerle precio y venderlo, han decidido asumir el riesgo de dejarlo ir gratis.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.