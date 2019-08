¡Habla con mi mano! Neymar se cansó, no negociará más con PSG y espera que Barça haga su parte

La novela de la salida de Neymar rumbo al Barcelona en este mercado de fichajes 2019 está cada vez más cerca del final. Según el diario 'Sport', los últimos intentos del PSG por retenerlo no han funcionado. Es más, la reunión que el director deportivo del club, Leonardo, quiso tener sostener con el brasileño en China nunca llegó a darse.



A mitad de semana, el directivo del PSG viajó a China para negociar con Neymar. La idea consistía en proponerle que jugase una temporada más en Francia y luego podía marcharse a cualquier club. Sin embargo, el brasileño no quiere saber nada más del PSG. Según el diario 'Sport', el crack sudamericano no soportará un año más en la Ligue 1. No tiene más que decir.

Las relaciones entre Neymar y el PSG son tan malas que el jugador brasileño se negó a saludar el último viernes a Leonardo al final del entrenamiento. Todo hace indicar que el ex del Santos no tiene nada más que hablar con el club y a casi un mes para el cierre del mercado de fichajes, espera que el Barcelona haga su parte para cerrar la operación.

Ahora le toca al Barcelona

Tal como apunta la citada fuente, el PSG tendrá que resignarse a aceptar la salida de Neymar y empezar a negociar con el Barcelona, que ofrece unos cuantos millones de euros y la ficha de Coutinho. Sin embargo, en París no ven con buenos ojos esta propuesta porque solo quieren el dinero que les permita cumplir el Fair Play Financiero.



A mitad de semana llegaba la noticia de que el PSG había aceptado bajarle el precio a Neymar de 300 a 180 millones de euros. "Hay margen para seguir hablando, aunque el PSG sigue advirtiendo que sólo acepta cobrar en cash y no quiere ni oír nada sobre un canje de jugadores", según el diario barcelonés.



