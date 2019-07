Neymar se sincera con el director deportivo del PSG: "Te confirmo que quiero irme"

Neymar no quiere seguir en el PSG y así se lo ha hecho saber a Leonardo, director deportivo del club francés el pasado lunes. Según reporta el diario 'Sport', el brasileño le expresó al dirigente que no tiene voluntad de seguir, que ha vuelto a París solo para resolver su salida del equipo luego de dos temporadas negras.



"Te confirmo que quiero irme", han sido las palabras exactas que Neymar le ha transmitido a Leonardo, según 'Sport'. Aunque no involucró al Barcelona en la reunión, el destino predilecto del brasileño es el club de sus antiguos compañeros Lionel Messi y Luis Suárez.

Neymar multiplicó el pasado sábado los guiños hacia el FC Barcelona hasta el punto de evocar el traumático recuerdo de la remontada de la Champions League de 2017 sobre el club parisino.



Algo percibido como una provocación por los aficionados parisinos, que aún no han podido digerir la eliminación de su equipo en octavos de final de la Liga de Campeones-2017 tras la humillante derrota 6-1 en el Camp Nou después de que el PSG hubiese logrado un 4-0 en la ida.



Neymar Sr., su padre, que representa sus intereses, reaccionó el domingo en su cuenta de Instagram, indicando que las declaraciones fueron sacadas de contexto y recordó que su hijo ya se había referido a ese partido como "uno de los más importantes de su carrera".



