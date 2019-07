Pido la paz para esta guerra: PSG propone sorpresivo pacto a Neymar, pero trunca su salida al Barça este año

El deseo de Neymar de volver al FC Barcelona en este mercado de fichajes de verano 2019 ha desencadenado en una 'guerra' con el PSG. En París no quieren dejarlo ir, pero entienden que no podrán cambiar la voluntad del brasileño. Es por eso que Leonardo, el director deportivo del club, le propondrá un pacto para terminar con las disputas.



De acuerdo al diario 'Sport', el directivo del PSG quiere que Neymar se quede una temporada más en Francia y luego podrá marcharse al Barcelona o al que club desee. Entienden que es la mejor alternativa dado que a estas alturas del mercado de fichajes, no hay jugador que pueda tapar el hueco que deje el brasileño con su salida.

Leonardo ya ha tanteado esta posibilidad al entorno de Neymar y en las próximas horas se lo planteará cara a cara en China. El PSG quiere que Neymar recapacite, sin embargo, ni él ni su círculo más cercano están convencidos de que quedarse en Francia un año más sea la mejor opción. El ex del Santos solo piensa en volver al Barcelona.

"Ney quiere salir sí o sí del PSG este mismo verano ya que entiende que ha acabado un ciclo y que su carrera no puede progresar más en París. Es una decisión muy meditada y también tiene muy claro que solo desea regresar al Barça, por lo que no escuchará ninguna otra propuesta de mercado", publica la citada fuente.



Ha sido el propio Tuchel quien ha reconocido que Neymar pidió salir del PSG antes de la Copa América. Leonardo hará un último esfuerzo para que aguante un año más. En caso el brasileño diga 'no', en París se verán obligados a negociar con el Barcelona. Este 'culebrón' va de largo.

