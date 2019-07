¿Camino al Barcelona? Neymar quedó fuera de la lista para el amistoso del PSG

Neymar sigue entrenándose en China a las órdenes de Thomas Tuchel, aunque ha quedado fuera de la lista para el partido amistoso frente al Inter de Milán. Pese a que no tiene ni un problema para entrenar, el técnico alemán ha decidido no contar con él para el partido amistoso frente a los italianos. Ni el entrenador ni el futbolista han hablado a la prensa al respecto, aumentando los rumores sobre una posible partida al Barcelona de Lionel Messi y Luis Suárez.



Tuchel ha mandado la lista y el PSG no ha tardado en publicarla en sus redes sociales. Kylian Mbappé, Edinson Cavani, Ander Herrera, Julian Draxler y Pablo Sarabia son algunos de los 26 nombres que decidirá usar Tuchel para este duelo amistoso frente al cuadro de Conte.



Neymar viajó hasta China para unirse a la pretemporada del PSG a falta de definir su situación en el mercado de fichajes de verano. El delantero brasileño desea salir de París para unirse de nuevo a las órdenes del Barcelona. No obstante, los parisinos piden 300 millones de euros por su traspaso y los catalanes apenas ofrecen un trueque a la vista por él.



El padre de Neymar también hace las gestiones posibles para traerlo de regreso a LaLiga, aunque todo parece cuesta arriba. Faltan semanas para que culmine el mercado de pases, pero no parece haber un camino resuelto para Neymar y su estadía en el PSG.



Tuchel no ha tomado en cuenta a Neymar y, por ahora, todo parece ser una medida para no forzar la lesión que arrastra antes de la Copa América de Brasil. Rodrigo Lasmar, médico de la ‘Canarinha’, dijo que ya podía entrenar con normalidad, aunque queda ver si puede jugar al ritmo de una pretemporada. Por ahora, no.



► ¿Tan poco? El increíble precio por el que Barcelona dejaría ir a Malcom esta temporada



► ¡Lo tenía guardado! Estrella del Barcelona explota con directiva por arrebatarle dorsal y dárselo a fichaje



► ¡Acaba de llegar y ya lo quieren sacar! El fichaje del Real Madrid que no convence a Zidane



► El último intento para llevarlo a Madrid: el trueque de Florentino por Pogba al Real