Mbappé se mete en el lío entre Neymar y PSG: "He hablado con él, quiero que se quede con nosotros"

En medio de los rumores sobre la marcha de Neymar esta pretemporada al Barcelona para el mercado de fichajes de verano, Kylian Mbappé afirmó este viernes que querría que el brasileño "se quede" en el PSG esta campaña.



"Seguro, no quiero que se marche. Quiero que se quede con nosotros", declaró el delantero su primera declaración sobre este tema, desde Shenzhen, en China, donde su club disputa el sábado la Supercopa de Francia, llamada 'Trophée des Champions'.



"He hablado de ello con él. Sabe lo que pienso de él y de su situación. Todo va muy bien entre nosotros. Nuestra relación está basada en la honestidad y el respeto. Como yo le respeto y admiro mucho, le he dicho lo que pienso de su situación", añadió.



El futuro de Neymar es una incognita

Mbappé y Neymar comparten el cartel de la gira en China del París SG pero desde el final de la pasada temporada, varios elementos alimentaron las dudas sobre su asociación en la próxima temporada: las reivindicaciones del campeón del mundo francés para tener más responsabilidades, la lesión del brasileño antes de la Copa América, los rumores de su regreso al Barça...



Mbappé puso las cosas claras un día después del primer entrenamiento colectivo del talentoso brasileño, recuperado de su lesión. "Está como siempre. Ha vuelto al entrenamiento, se ha recuperado de su lesión. No hay nada particular. Ha mostrado de nuevo su calidad. No es algo nuevo. Todos conocemos su importancia", dijo el joven .



Fuente: AFP

Neymar llegó al PSG a cambio de 222 millones de euros. (Foto: Getty Images) Neymar llegó al PSG a cambio de 222 millones de euros. (Foto: Getty Images)

