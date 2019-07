Cada vez más lejos: PSG descartó a Neymar de su primer amistoso de pretemporada

PSG sabe que con el paso de los días la posibilidad de que Neymar se quede en París se hace más difícil. El brasileño tiene intenciones de volver al FC Barcelona y de momento, el club francés ha decidido que no será parte del primer amistoso de pretemporada.



Como recién llegará a París el próximo lunes 15 de julio, Neymar ha quedado descartado del choque del martes 16 ante el Dynamo de Dresden. El brasileño tampoco estaría en el duelo ante Núremberg el próximo fin de semana mientras se resuelve su futuro.

Leonardo, director deportivo del PSG, reveló que ha hablado con Neymar y con su entorno, que las cosas están claras para todas las partes. "Lo único concreto ahora es que tiene todavía tres años de contrato con nosotros. Y como no hemos recibido una oferta, no se puede discutir de nada".



A ese respecto, puntualiza las declaraciones del presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, que la semana pasada daba a entender que el PSG no lo quería vender.



"Es él quien lo dice... Pero nosotros no hemos visto que el Barcelona esté en posición de comprador" porque pese a los "contactos muy superficiales" que se han mantenido con el club catalán, no han "recibido ninguna oferta".

