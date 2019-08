Todos los caminos conducen a España: la verdadera razón por la que Neymar no jugará el domingo con PSG

El delantero brasileño Neymar Jr. no jugará el primer partido del Paris Saint-Germain por la Ligue 1, confirmó el club este sábado, en medio de la especulación respecto a si el atacante seguirá o no en el equipo. El '10' del cuadro parisino, que ha sido vinculado con traspasos a Barcelona y Real Madrid , no fue incluido en el equipo del PSG que arrancará la defensa de su título contra Nimes.



"No completó una semana de trabajo completa con el equipo, y por eso no va a jugar mañana", dijo a los periodistas el entrenador del PSG, Thomas Tuchel, de cara al partido del domingo con Nimes. Recordemos que Neymar, que se reportó tarde a los entrenamientos tras las vacaciones de verano, comentó hace semanas que quiere dejar el club y tiene una tensa relación con el director deportivo Leonardo.



En este sentido, otra personalidad del club dijo que los parisinos esperan definir el futuro del brasileño pronto. "Estamos en conversaciones, esperando que las cosas avancen, para ver si se queda o no. No está en su mejor condición física", sostuvo además la citada fuente. Cabe mencionar que el PSG ha ganado la Ligue 1 en seis de las últimas siete temporadas.



Neymar se convirtió en el jugador más caro del mundo cuando se fue de Barcelona al PSG por 222 millones de euros (unos 250 millones de dólares) en el 2017. Pero sus dos campañas con los campeones franceses han sido decepcionantes comparadas con las enormes expectativas del club.



Es así que el brasileño, que firmó un contrato de cinco años con el PSG, se ha perdido grandes secciones de ambas campañas debido a una lesión en un pie. Ha anotado 51 goles en 58 partidos, pero no pudo ayudar al equipo a ganar la Champions League, la principal razón para su arribo a París.



► James y la nueva opción que apareció en el camino... ¡'bomba'!



► Neymar quedó fuera de primera convocatoria del PSG para inicio de la Ligue 1



► Jugadores históricos del Madrid que llevaron el dorsal '7'



► Curiosa lesión de Alisson en el primer partido de la Premier