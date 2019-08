''Boom, Boom, Ciao'': la última bofetada de Neymar al Barza y PSG en medio de rumores de su fichaje

Ni al Barcelona ni al PSG : desde este martes, Neymar se une al equipo de "La Casa de Papel", una de sus series favoritas, en la que interpretará a un monje durante varios capítulos de la tercera temporada, que se podrán ver en la plataforma digital Netflix. El anuncio llegó de parte del propio jugador en sus redes sociales, mientras se debate aún su futuro en el fútbol.



El futbolista, que el pasado noviembre compartió una foto en sus redes disfrazado con un mono rojo y una careta de Dalí junto a su compañero Kylian Mbappé, aparecerá en los capítulos 6 y 8 de la última temporada, que fueron emitidos sin el metraje con Neymar en julio a la espera de que se resolviera su acusación de violación.



Una vez archivó el caso la justicia brasileña por falta de pruebas, Netflix ha vuelto a subir dichos episodios, esta vez incluyendo las escenas de Neymar. La producción española, que sigue a una banda de atracadores durante varios golpes, batió récords de audiencia con su tercera entrega, con más de 34 millones de espectadores en el mundo durante los siete días posteriores a su estreno.



Las escenas del jugador brasileño, que aparecerá por primera vez en la serie, se grabaron a inicios de año. El de Neymar es tan solo uno de los nombres en la lista de celebridades contagiadas por la fiebre de "La casa de papel": además del jugador de fútbol, el escritor Stephen King, la ganadora de Eurovisión 2018, Netta, o el cantante Romeo Santos se han declarado seguidores de la serie de Álex Pina, protagonizada por Úrsula Corberó, Álvaro Morte e Itziar Ituño, entre otros.



Sin embargo, la relación entre Neymar y la ficción es una de las más duraderas. Después de que el jugador compartiese la imagen disfrazado como uno de los atracadores para felicitar el cumpleaños de Mbappé, la cuenta de Twitter de "La Casa de Papel" quiso darle la bienvenida al equipo y le ofreció cuatro nombres de "atracador", para ocultar su identidad: Sao Paulo, París, Barcelona y Madrid. Neymar escogió Santos.

Eu pude realizar meu sonho e fazer parte da minha série favorita. E agora eu posso compartilhar o João com todos vocês !

Gracias @lacasadepapel !#LCDP3#nuevofichaje #lacasadepapel pic.twitter.com/fxwWieoP0N — Neymar Jr (@neymarjr) August 27, 2019

Barcelona optimista con el fichaje de Neymar

Si hay alguien al día de hoy que puede poner en serios aprietos al Barcelona con su fichaje, ese es Neymar. El astro brasileño no quiere seguir en el PSG y así se lo hecho saber al club. Motivo por el cual, el cuadro 'Azulgrana' hará todo lo que esté a su alcance para llevarlo de vuelta al Camp Nou. Los parisinos no ceden, y la directiva catalana aprieta el acelerador con el tiempo en contra. Ojo, el próximo lunes se cierre el mercado de fichajes y pasada esa fecha, 'Ney' no podrá moverse de París.



¿Qué se habló en la última negociación? El Barcelona presentó su oferta al PSG de 170 millones de euros por Neymar. No obstante, lo quiere pagar a largo plazo y los parisinos no están dispuestos a aceptar esa condición. Por ello, de la mano de Leonardo, han pedido 100 'palos' más dos jugadores: Nélson Semedo y Ousmane Dembélé. No hubo acuerdo, es cierto. Pero el Barça sigue optimista tras el actuar de 'Ney' y su implicancia total.



