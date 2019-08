Solo piensa en Barcelona: Neymar no celebró golazo de Di María para título del PSG en Supercopa [FOTO]

Neymar , junto a Antoine Griezmann, el es protagonista de este mercado de fichajes. Cansado de los últimos fracasos con PSG en la Champions League, ex el jugador del Barcelona pide regresar al Camp Nou para volver a formar un tridente de ataque junto a Lionel Messi y Luis Suárez.

Este sábado, PSG no jugó la final de la Supercopa de Francia 2019 frente al siempre complicado Rennes. Los parisinos ganaron 2-1, pero Neymar ni se inmutó con la victoria de su equipo dirigido por Thomas Tuchel. No piensa en otra cosa que no sea jugar en Barcelona nuevamente.

Y es que como se pudo ver en plena transmisión, Neymar ni se inmutó a los 73' con el golazo que anotó Ángel Di María a través de un tiro libre. Otros jugadores que no fueron tomados en cuenta para el cotejo celebraron - como Jesé-, pero el brasilero no mostró ninguna emoción.

Neymar y su pasividad a la hora del golazo de Ángel Di María. (Foto: Twitter) Neymar y su pasividad a la hora del golazo de Ángel Di María. (Foto: Twitter)

Hay que tener en cuenta que luego del choque, 'Ney' quiso posar con su equipo ganador, pero Kylian Mbappé lo empujó para que no quede dentro de la instantánea. Todo quedó en una broma para la anécdota.

Los próximos días son clave para definir la posible incorporación de Neymar al Barcelona. PSG no quiere que ningún jugador azulgrana entre a la operación y reclama cerca de 300 millones de euros, 78 millones más de lo que el cuadro parisino pagó en el año 2017.

