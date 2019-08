Todos expectantes: PSG no llamará a Neymar para el partido contra Toulouse por rumores de su fichaje

Barcelona sigue los pasos de Neymar. El brasileño no quiere continuar al PSG y sigue presionando para conseguir su salida; sin embargo, los directivos 'bleus' no le abren las puertas con facilidad por lo que los azulgranas tendrán que presionar para tenerlo nuevamente en su equipo. Tuchel no está de acuerdo, pero no tiene mucho que hacer.

El entrenador del cuadro parisino ya explicó que quiere contar con el jugador para esta temporada, pero tampoco hará excepciones con estrellas que no cumplan con todo lo que pide durante la semana.

"Neymar comenzó a entrenar con nosotros, pero no lo terminó. Acabó trabajando en solitario, así que no estará con nosotros" , afirmó Thomas Tuchel en la previa de la jornada anterior para justificar la ausencia del brasileño en la lista frente al Rennes.

Según explica 'RMC', el alemán no citará a Neymar este domingo, subrayando que es más probable que, si sigue en el club, juege el 30 de agosto frente al Metz. PSG piensa en evitar un recibimiento hostil en el Parque de los Príncipes.

Para mí, nada cambió con Neymar. Es mi jugador. Cuando pienso en un equipo fuerte, pienso enun equipo con Ney. En estos momentos no tenemos soluciones para sacarle del club, nada cambió. Si no hay solución, se queda con nosotros", ya ha explicado Tuchel.

El vestuario del Barcelona quiere a Neymar

Según el programa español 'Jugones', dentro del camarín del Barcelona existe preocupación y molestia por las ofertas que la directiva ha hecho por el brasileño. Creen que no son serias y exigen mejorarlas antes de que el Real Madrid termine fichando al crack de 27 años.



"[...] La plantilla que todo está siendo una maniobra de distracción, que no están haciendo todo lo posible por contratar a Neymar, que la oferta que ha presentado la cúpula 'culé' ( cesión con opción de compra no obligatoria ), no es suficiente. Esperan que el Barça la mejore, que sea una oferta acorde a la calidad de Neymar", explica la citada fuente.

