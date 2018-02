El parte médico que el PSG ofreció el último lunes sobre la lesión de Neymar daba cuenta que el brasileño presenta una fractura en el quinto metatarsiano. No se especificó el tiempo de baja, ni la terapia que seguiría para recuperarse, no obstante, el diario 'GloboEsporte' apunta que el crack será sometido a una operación y no lo volveremos a ver en las canchas hasta mayo próximo.



La citada fuente agrega que Neymar habría tomado la decisión de pasar por el quirófano porque no quiere jugar infiltrado ni mucho menos arriesgar su presencia en el Mundial 2018. De esta forma, el brasileño reaparecería recién en una hipotética final de Champions League y llegaría en las mejores condiciones para el debut del 'Scratch' ante Suiza.

La radiografía que le practicaron a Neymar la noche del domingo para conocer el alcance de su lesión no arrojó ninguna fractura. Sin embargo, el PSG manifestó en un comunicado oficial que al '10' de los parisinos se le detectó una fisura. El lugar y médico que lo intervendrán todavía no estarían decididos.



Conoce un poco más de la vida de Neymar. (Video: Fernando Falco)

Hablan los especialistas



Poco más de 24 horas antes su retirada en camilla en el 'Clásico' contra el Marsella disparó las alarmas en el PSG. Solo había que ver la mirada preocupada del presidente del PSG Nasser, Al-Khelaïfi, en el minuto 80, cuando Neymar cayó fulminado tras doblarse el tobillo derecho en una acción sencilla.



Aunque todo depende de la importancia de su fisura, una lesión así necesita varias semanas de baja, según confirmaron a la AFP varios médicos.



"Es seguro que esta fisura cuestiona su participación en ocho días. A priori su presencia está fuertemente comprometida", señaló a la AFP Jean-Marcel Ferret, antiguo médico de la selección francesa.



"Puede ocurrir que esta fisura se transforme en fractura si juega. O estará muy expuesta porque este hueso es muy frágil, y en el fútbol es difícil de consolidar. Podría comprometer el resto de su temporada", añadió.