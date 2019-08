Varapalo del PSG a Neymar: lo obligaría a debutar en la Ligue 1 antes de volver al Barcelona

La salida de Neymar del PSG al Barcelona en este mercado de fichajes 2019 está cerca de hacerse realidad. Los parisinos han decidido acatar los deseos del brasileño y se sentarán a escuchar la oferta de los azulgranas. Sin embargo, hasta que no haya un gran avance en las negociaciones, en el club francés quieren 'exprimir' al astro sudamericano hasta el último.



Es por eso que, según publica 'Sport' este martes, el PSG quiere que el brasileño juegue el fin de semana ante el Nimes en lo que será el inicio de la Ligue 1. Aunque hayan negociaciones de por medio, en París entienden que no existe razón para no convocar a Neymar. Su nombre aparecería en la primera lista de Tuchel.

"Neymar puede entrar en la convocatoria para forzar negociaciones, aunque Ney no tiene intenciones de estar en este partido. Todos lo saben e intentarán apretar para solucionarlo", publica la citada fuente y explica que el ex del Santos recibiría el apoyo de la afición a pesar de su comportamiento con el club en las últimas semanas.

Las relaciones empeoran

La decisión del PSG, de hacer jugar a Neymar en la fecha 1 de Ligue 1 empeorarían las relaciones entre ambas partes que ya de por sí son malas. De hecho, la semana pasada el brasileño se negó a saludar a Leonardo, el director deportivo del club, al final de un entrenamiento en China.



Todo hace indicar que el ex del Santos no tiene nada más que hablar con el club y a menos de mes para el cierre del mercado de fichajes 2019, espera que el Barcelona haga su parte para cerrar la operación. De momento, en Camp Nou se niegan a aceptar avances en la operación que terminaría por devolver al brasileño a lo que fue su casa durante cuatro temporadas.

