¿No que se llevaban mal? El pedido de Cavani a Neymar para que no se vaya al Barcelona

Neymar no quiere seguir más en el PSG. Le ha comunicado a la directiva que pretende volver al Barcelona y cerrar su etapa en el club francés apenas con dos temporadas. Sin embargo, varios compañeros del brasileño no lo ven fuera, desean que se quede y no dudan en expresarlo. El último ha sido Edinson Cavani.



A pesar de la sonada mala relación que llevan, el goleador uruguayo del PSG ha opinado en entrevista con el diario francés Le Parisien, que Neymar debe quedarse, que tiene mucho por hacer en el club parisino.



"Creo que todavía tiene mucho que darle al PSG. Le valoro mucho, es un niño con buen corazón", comentó Cavani y luego se refirió a la relación personal que lleva con Neymar.



"Se han dicho muchas cosas sobre nosotros. Es cierto que tuvimos disputas durante los primeros meses después de su llegada, pero es bueno venir a hablar y explicarse. Eso fue lo que pasó. Después, las redes sociales, la comunicación externa... Es exagerado, muchas cosas no son ciertas", agregó el uruguayo.

Mbappé también le pide que se quede

En medio de los rumores sobre la marcha de Neymar al Barcelona en este mercado de fichajes de verano , Mbappé se ha sumado al pedido de Cavani y no quiere que el brasileño se vaya.



"Seguro, no quiero que se marche. Quiero que se quede con nosotros. He hablado de ello con él. Sabe lo que pienso de él y de su situación. Todo va muy bien entre nosotros. Nuestra relación está basada en la honestidad y el respeto. Como yo le respeto y admiro mucho, le he dicho lo que pienso de su situación", dijo el popular 'Donatello'.

Mbappé y Neymar llegaron al PSG en el 2017. (Getty) Mbappé y Neymar llegaron al PSG en el 2017. (Getty)

► Al ángulo: Di María marcó golazo de tiro libre en el PSG vs. Rennes por Supercopa de Francia [VIDEO]



► ¡Otro bombazo! Sao Paulo no solo fichó a Dani Alves, sino que está cerca de asegurar a crack europeo



► Hizo berrinche: la razón por la que Pogba no fue a Cardiff con el United y que lo acerca al Real Madrid



► Los galácticos del galáctico: el XI de lujo que quiere Beckham en la MLS con James y uno del 'Barza' [FOTOS]