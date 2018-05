Que Neymar dejará el PSG y fichará por el Real Madrid para la otra temporada es una de las afirmaciones que se ha repetido en los últimos meses. Por ahora, todos son rumores, cosa que no pasa con el futuro de Unai Emery , que dejará el cargo de entrenador del club parisino a final de temporada.

Ya a punto de hacer sus maletas, el técnico español brindó una entrevista y dios tres contundentes mensajes sobre el presente de Neymar, que se recupera de una lesión al quinto metatarsiano que lo ha alejado de los campos de fútbol por varios meses.

"Que Neymar, después de un entrenamiento, tenga que hacer cuatro actos publicitarios no es lo mejor, pero hay que entenderlo porque el club logra también repercusión mediática", afirmó Unai Emery en entrevista para SFR Sport.

Por otro lado, Emery, se refirió a la adaptación de Neymar. "Él tiene que adaptarse a París, a compañeros, no solo a los brasileños. Él cuando acaba de entrenar se va a su casa, no está todos los días con los brasileños. Todo es un proceso. Todavía no está instalado al cien por cien en París. La liga francesa, las dificultades, el fútbol diferente... "

Por último, el exentrenador de Sevilla habló sobre la forma de juego de PSG que cambió en función del excrack azulgrana. "En el PSG lo hemos ido integrando en un grupo, donde hemos querido que él se sienta cómodo y que él saque a deslumbrar su juego. Con Neymar hay que tener paciencia".