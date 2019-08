Confirmado: Neymar se quedó fuera la primera convocatoria del PSG para el inicio de la Ligue 1

El astro brasileño Neymar , cuyo futuro en el PSG es incierto, quedó fuera de la convocatoria para el debut del equipo parisino en Ligue 1 contra el Nimes el domingo, anunció este sábado el director deportivo, Leonardo.



El dirigente confirmó a los periodistas la existencia de conversaciones "más avanzadas que antes" para una salida del atacante de 27 años. "Pero el PSG todavía no está preparado para aceptar", precisó. FC Barcelona y Real Madrid son los dos destinos que suenan para 'Ney', el jugador más caro del planeta (222 millones de euros).



"Vamos a gestionar estos momentos. Es importante definir un futuro para todos. Si se queda, juega. Si se marcha, se marcha. Cuanto antes (lo sepamos), mejor", expresó Leonardo antes de la conferencia de prensa del entrenador Thomas Tuchel el día antes de recibir al Nimes en el Parque de los Príncipes.



Preguntado por este tema, el técnico alemán rechazó una cuestión de mercado, insistiendo que la causa de la ausencia del brasileño era su estado físico.



"Neymar no ha terminado el entrenamiento (sábado) y no es posible que juegue mañana", dijo, asegurando que el uruguayo Edinson Cavani y Kylian Mbappé formarán el ataque titular el domingo en el coliseo parisino.



"Está en una fase de entrenamiento individual, está un poco lesionado. No ha completado una semana con el equipo, por lo que no está en condiciones de jugar con nosotros".



El brasileño, lesionado en un tobillo a finales de la temporada pasada y baja por este motivo de la Copa América de Brasil, no ha reaparecido desde entonces con el Paris SG para los tradicionales partidos de pretemporada. No pudo disputar el Trofeo de Campeones, ganado en Shenzhen contra el Rennes (2-1), por sanción, pero en teoría se esperaba que jugara en el debut el domingo.



Fuente: AFP

