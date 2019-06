¡Problemas de vestuario! Draxler confirmó discusión Neymar después de una derrota sufrida por PSG

El diario Le Parisien informó en mayo sobre un intercambio de palabras entre Neymar y Julian Draxler , luego de la derrota sufrida por el PSG frente al Montpellier (3-2). Sin embargo, el club descartó esta versión vía redes sociales.

Este martes, la revista Kicker difundió unas declaraciones del mediocampista teutón para confirmar la discusión con la estrella brasileña, quien se perderá la Copa América que se desarrollará en su país.

“No estaba de acuerdo con él, como puede suceder con cualquier compañero. Cuando te pasa con Neymar, el asunto acaba en la prensa (risas)”, comentó Draxler. “Si no estás de acuerdo, tienes que decirlo, no importa quién te mire”, añadió.

“Estaba enfadado, el tono de voz subió, una palabra llevó a otra, pero volvió a calmarse. Nada especial, diría, pero mostró que en ese momento no estábamos mentalmente en la mejor de las situaciones”, explicó el alemán del PSG.

‘Le Paresien’, el mes pasado, aseguró que Neymar recriminó a Draxler en tono despectivo. “¿Quién eres tú para hablar conmigo?”, habría dicho el brasileño. Entonces, el técnico Thomas Tuchel y Antero Henrique, director deportivo en ese entonces, separaron a los futbolistas.

► Acuerdo entre Barcelona y Ajax por De Ligt, pero falta definir este gran detalle



► Di María y los cracks que jugaron con Cristiano y Messi



► Argentina celebró empate 0-0 con Japón por Mundial Femenino



► Vinicius y una respuesta que hará estallar al Real Madrid